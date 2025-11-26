Google má další AI vychytávku, zavolá do firem místo uživatele

Google má další AI vychytávku, zavolá do firem místo uživatele
2025-11-26T07:00:55+01:00
• 26. 11. 2025#Android

Zdroj: Unsplash

Některé firmy se soustřeďují na vytvoření AI pro všechno, pro každého a s mnoha funkcemi. Google mezi takové patří, ale vidíme, že se snaží své AI začleňovat cíleněji na konkrétní možnosti a více méně nenápadně integrovat do svých služeb. Nyní představil novinku, která by mohla být kontroverzní, minimálně je zajímavá.

Google to zařídí

Při vyhledávání služby nebo zboží jednoduše nemusíte najít všechny informace. V takovém případě nezbývá nic jiného, než jednoduše do podniku zavolat a ověřit si třeba dostupnost. I tak nemusíte mít aktuálně čas nebo možnosti někam volat. Proto Google vytvořil funkci, která to zařídí za vás.

Abychom byli přesní, tak v tomto případě Google spíše zjistí informace, než že by něco přímo zařizoval. Na ukázce poskytnuté Googlem jen vidět, že při hledání konkrétního produktu a potvrzení ceny se nabídne nová funkce. Po kliknutí na ni se zobrazí jednoduchý dotazník, třeba s pojený s dotazem na cenu kytary, jak je vidět níže. Následně se jen potvrdí adresa.

ezgif 3931ba76e80a317b 500x333x

Zdroj: Google

Google poté zavolá všem podnikům v okolí a zjistí patřičné informace. Uživateli následně poskytne souhrn toho, co zjistil u firem. Jen si třeba představte, že budete chtít rezervaci pro 6 lidí v nějaké restauraci. Místo toho, abyste trávili nějaký čas při volání, tak se jednoduše AI zeptá za vás.

Jak asi tušíte, novinka je dostupná jen v USA. Jestli se někdy dostane do Evropy, to není zcela jisté, ale nemusíme čekat jen na Google. Ne jednou se iniciativy ujala skupinka vývojářů a přinesla nějakou funkci na náš trh místo Googlu.

Zdroj: blog.google

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

