Poco do nabídky přidá i tablet Pad X1
2025-11-22T20:00:34+01:00
• 22. 11. 2025#Android #Ostatní

Poco Pad X1 | Zdroj: GSMArena

Očekávaný tablet Pad M1 od Poco nebude jediným přírůstkem, který poznáme v příštím týdnu na tiskové konferenci. Vedle telefonů F8 Ultra a F8 Pro se poprvé ukáže i druhý tablet s názvem Pad X1. Čínský producent zveřejnil upoutávku, kde odhaluje konečnou podobu. První specifikace naznačují podobnost s jiným zástupcem od Xiaomi.

Nic zajímavého

Sám výrobce u zařízení potvrzuje displej dosahující na 3,2K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Pod ním poběží čipová sada Snapdragon 7+ Gen 3 z dílny Qualcommu. Zadní část nabídne 13megapixelový objektiv fotoaparátu. Již dříve provedený test v benchmarku Geekbench ještě prozradil 8GB paměť RAM nebo systém Android 15.

poco pad x1 2 960x903x

Poco Pad X1 | Zdroj: GSMArena

Všechny prozatím známé specifikace včetně designového zpracování naznačují blízkou podobnost s tabletem Xiaomi Pad 7. To by konkrétně pro výbavu znamenalo 11,2palcový panel včetně 8MPx selfie kamerky či 256GB interní úložiště. Baterie o velikosti 8 850 mAh by podporovala technologii rychlého 45W nabíjení. Vypíchnout také můžeme certifikaci odolnosti IP52 a čtyři reproduktory.

Ve středu 26. listopadu zjistíme zbytek informací, což se rovněž týká konečné prodejní ceny. V každém případě na pultech obchodů budou připraveny jen dvě barevné verze (modrá, šedá).

poco pad x1 3 1447x626x

Poco Pad X1 | Zdroj: Fonearena

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com, gsmarena.com

