Jak nastavit bezpečnostní kameru, abyste se doma cítili opravdu bezpečně?

Bezpečnost, nebo soukromí? Spousta lidí si pořídí bezpečnostní kameru, aby zajistili bezpečnost domácnosti. Po pár týdnech jim ale leze na nervy. Notifikace neustále pípají a z kamery se stane spíš otravný špion, a tak ji nakonec definitivně vypnou. Co dělají špatně?
Kamera dává pocit bezpečí, přirozeně ale narušuje soukromí. Záleží ale na správném použití. Moderní sledovací zařízení umožňují nastavení detekčních úhlů a zorných polí tak, aby plnila svůj účel. Poradíme vám, jak na to.
Kamera za to nemůže
Lidé často využívají pouze základní funkce přístroje. Zařízení vybalí, spárují s telefonem, zapnou a postaví na skříň. Jak tento scénář pokračuje, už víme z prvního odstavce. Netrvá to dlouho a kamera jde z domu.
Chytrá monitorovací zařízení přitom mají spoustu užitečných funkcí a nastavení, díky kterým zasahují do soukromí jen minimálně a přitom plní svůj účel.
- Nastavení záběru – lidé si myslí, že potřebují vidět co nejvíc. Široký záběr ale narušuje soukromí členů domácnosti. Zařízení navíc detekuje každý pohyb, a to i takový, který nepřináší žádné nebezpečí,
- Přecitlivělá detekce pohybu – v základním nastavení reagují kamery na sebemenší změny. Opravdu ale potřebujete, aby vám přišla notifikace při sebemenším pohybu záclony? Dejte tomu čas a nastavte detekci pohybu tak, aby snímala jen skutečné hrozby. V aplikaci si můžete vymezit vlastní zóny sledování, takže kamera reaguje pouze na pohyb v místech, která si určíte.
- Přestanete si všímat notifikací – jestliže vám upozornění v telefonu pípají každých deset minut, přestanete je vnímat. Jednoduše pak přehlédnete ty skutečně důležité. Třeba když vám pes už půl hodiny likviduje sedací soupravu.
Zvolte vhodný prostor pro instalaci
Bezpečnostní zařízení v domácnosti někdy vytvoří podivnou atmosféru. Jednotliví členové neví, kdy je nahráváte a u čeho. Ne každé místo je vhodné a dává smysl. Kam se bezpečnostní kamera nehodí a kam ji naopak umístit?
- Ložnice a dětský pokoj – jestliže kameru využíváte jako chůvičku, do ložnice ji klidně dejte. V opačném případě by ale ložnice měla být místem naprostého soukromí.
- Obývací pokoj – umístění kamery v obýváku dává smysl, pokud je namířená například na trezor nebo balkón. Vyplatí se také jako dozor nad domácím mazlíčkem.
- Ideální místa pro snímání – projděte si domácnost a určete si místa, kudy může přijít hrozba (vchodové dveře, balkón, veranda, garáž).
Kameru vždy namiřte na konkrétní bod. Když vidí všechno, nesnímá nic konkrétního. Zároveň zabráníte falešným poplachům a zbytečným notifikacím, když někdo projde po místnosti nebo se jen něco mihne v záběru.
Chytrá kamera do domácnosti od AERIUM
Jaké monitorovací zařízení pořídit? Bezpečnostní kamera AERIUM ZOOMA 25F má dostatek chytrých funkcí a navíc vás nevyjde draho. Díky širokým možnostem nastavení si ji přizpůsobíte na míru a zabezpečíte svou domácnost.
Zařízení s 5Mpx senzorem připojíte na 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi. O ukládání záznamu se postará cloudové úložiště nebo vaše vlastní microSD karta s kapacitou až 256 GB (není součástí balení). Díky kodeku H265 se záznamy zmenší bez ztráty kvality, takže se na kartu vejde zhruba tolik dat jako na běžnou 512GB kartu se zápisem v H264. Zdarma dostanete 6 sekund záběru k okamžitému uložení, výrobce ale nabízí i další tarify.
Kamera AERIUM je chytré řešení do domácnosti i kanceláře. Upozorní vás na neobvyklé pohyby i zvuky a nabízí možnost oboustranné komunikace díky mikrofonu s reproduktorem.
Nastavení zvládnete přes aplikaci CloudEdge. V ní kameru přes QR kód spárujete a nastavíte zorné úhly a citlivost detekce. Ovládání probíhá buď přímo v aplikaci, nebo ve webovém rozhraní v počítači.
Chytré zařízení snadno propojíte s asistenčními službami Google Home nebo Alexou a začleníte kameru dos vého chytrého domova. Podporuje také otevřený protokol ONVIF (využijete ho na vaší domácí síti). Díky tomu mohou záznamy zachytávat například některá NAS úložiště nebo pokročilejší routery.
Bezpečná domácnost za výhodnou cenu
Pořízení bezpečnostní kamery není v dnešní době nákladná záležitost. Využijte akce Black Friday na Vzdušín.cz a pořiďte si chytré zařízení, které se postará o bezpečnost vaší domácnosti. Zákaznická podpora vám pomůže s výběrem a odpoví na všechny otázky.
Bezpečnost v domácnosti není jen otázkou správného zařízení, ale i jeho správného nastavení. Nesledujte proto víc, než je bezpodmínečně nutné. V případě potřeby můžete aktivovat privacy mode, při kterém se čočka fyzicky sklopí dolů a kamera vás nesnímá. Snadno se totiž stane, že při špatném přístupu neucítí rodina hrozbu zvenčí, ale zevnitř.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nubia oznamuje další novinku V80 Pro
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře