Huawei představuje model Enjoy 70X ve verzi Premium

Huawei Enjoy 70X Premium | Zdroj: VMall
Produktová řada Enjoy od společnosti Huawei se bez velkých fanfár dočkala menšího oživení díky jednomu novému zástupci. Model Enjoy 70X z ledna letošního roku vychází v předělávce a do názvu pro rozlišení dostal přívlastek Premium. Čínský gigant provedl tolik úprav, že jejich počet bez problémů spočítáte na prstech jedné ruky.
Hlavně se nepředat
Enjoy 70X Premium disponuje 6,78palcovým AMOLED panelem, jemuž náleží Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Výřez vyplňuje 8megapixelová selfie kamerka a ještě uvnitř displeje nechybí skener otisků prstů. Vnitřní šasi vyplňuje osmijádrový procesor Kirin 8000, 8GB operační paměť RAM vedle 256/512GB interního úložiště.
O celkovou výdrž se stará 6 100mAh baterie, která podporuje technologii rychlého 40W nabíjení přes USB-C port. Zadní stranu obsadila dvojice objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx). Součástí softwarové stránky je vlastní platforma HarmonyOS 4.2.
Ze zbývajících prvků výbavy můžeme zmínit funkci dual-SIM, certifikaci IP64, technologii NFC a satelitní komunikaci bez potřeby připojení k síti. Úplným závěrem na prodejní pulty míří tři barevné možnosti (černá, modrá, zlatá) za cenu v přepočtu od 5 634 Kč. Vyšší paměťovou konfiguraci (8+512 GB) pořídíte zhruba za 6 525 Kč.
Zdroje: gsmarena.com, vmall.com
