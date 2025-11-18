Poco F8 Pro a Ultra oficiálně vypustí 26. listopadu

2025-11-18T07:00:27+01:00
• 18. 11. 2025#Android #Smartphony

Poco F8 | Zdroj: Mi

Konec tohoto měsíce přinese hned dvě mobilní novinky z dílny společnosti Xiaomi. Ta pod značkou Poco poprvé ukáže očekávané modely s označením F8 Pro a F8 Ultra. V obou případech sice půjde o nadstandardně vybavené přírůstky, ale čínský producent je nebude řadit mezi elitu. Navíc telefony pořídíte oficiální cestou na českém trhu.

Bez kompromisů

Model Ultra by se měl dočkat 6,9palcového displeje se 120Hz obnovovací frekvencí, pod kterým poběží procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Nejvyšší konfigurace dokonce nabídne 1TB uživatelské úložiště. Velkým lákadlem také bude 7 560mAh baterie se 100W nabíjením, tři zadní 50MPx fotoaparáty nebo kvalitní audiosystém 2.1 od známé firmy Bose.

Poco F8 Ultra a Pro 1799x698x

Poco F8 Ultra a Pro | Zdroj: Mi

U Poco F8 Pro pravděpodobně nasadí menší 6,59palcový displej nebo starší procesor Snapdragon 8 Elite. Rovněž bude o něco slabší sestava zadních fotoaparátů. Zařízení bez rozdílu poběží pod platformou HyperOS 3.0 vycházející z operačního systému Android 16. Ostatně v zahraničí jsou přesvědčeni, že zástupci převezmou většinu specifikací od měsíc staré dvojice Redmi K90 a Redmi K90 Pro Max.

Vše potvrdí tisková konference ve středu 26. listopadu, která proběhne už ráno v 9:00 hod. (našeho času).

Zdroje: notebookcheck.net, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Antonín Julinek

