Alza Black Friday: Tipy na slevy až 66 % v oblasti herního vybavení a VR
2025-11-05T10:00:03+01:00
• 5. 11. 2025#Hry

Tradiční nákupní akce Black Friday je v plném proudu, a největší tuzemský e-shop, Alza, se opět zaměřuje na technologické segmenty, které momentálně dominují trhu. Letošní vlna slev akcentuje zejména oblast gamingu a virtuální reality, kde jsou k dispozici jedny z nejvýraznějších cenových snížení napříč celým sortimentem.

Gemini Generated Image ia1vxeia1vxeia1v 1024x426x

Zaměřeno na herní periférie a příslušenství

Jednou z nejzajímavějších kategorií v rámci letošního Alza Black Friday je Herní příslušenství. Tato sekce momentálně nabízí slevy až do výše 66 %, což představuje ideální příležitost pro upgrade stávajícího vybavení nebo pořízení nového setu pro váš PC či konzoli. Zahrnuty jsou myši, klávesnice, sluchátka, podložky i specializované ovladače.

Rozšíření mobilního gamingu s atraktivními slevami

Mobilní hraní je dynamicky rostoucí segment, a Alza to reflektuje zařazením kategorie Mobilní Gaming do Black Friday nabídky. Uživatelé, kteří hledají vylepšení svého mobilního herního zážitku, mohou vybírat z doplňků se slevami až 40 %. K dispozici jsou herní ovladače pro smartphony, chlazení, powerbanky optimalizované pro gaming a další vychytávky.

Virtuální realita se stává dostupnější

Virtuální realita (VR) a související technologie přestávají být doménou jen několika nadšenců. Slevy v kategorii Virtuální realita dosahují až 49 %, což otevírá dveře k cenově přijatelnějšímu pořízení kompletních VR setů nebo rozšíření stávající VR sestavy o nové příslušenství. Akce se týká jak samostatných headsetů, tak i doplňkových senzorů či her.

Jak slevy využít?

Akce Alza Black Friday je časově omezená a vztahuje se na vybrané skladové zásoby. Doporučujeme sledovat dostupnost produktů na oficiálních stránkách e-shopu.

Kompletní nabídku a všechny zlevněné produkty naleznete přímo na speciální stránce akce: alza.cz/black-friday

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

