Alza Black Friday: Tipy na slevy až 66 % v oblasti herního vybavení a VR

Tradiční nákupní akce Black Friday je v plném proudu, a největší tuzemský e-shop, Alza, se opět zaměřuje na technologické segmenty, které momentálně dominují trhu. Letošní vlna slev akcentuje zejména oblast gamingu a virtuální reality, kde jsou k dispozici jedny z nejvýraznějších cenových snížení napříč celým sortimentem.
Zaměřeno na herní periférie a příslušenství
Jednou z nejzajímavějších kategorií v rámci letošního Alza Black Friday je Herní příslušenství. Tato sekce momentálně nabízí slevy až do výše 66 %, což představuje ideální příležitost pro upgrade stávajícího vybavení nebo pořízení nového setu pro váš PC či konzoli. Zahrnuty jsou myši, klávesnice, sluchátka, podložky i specializované ovladače.
- Logitech C920s HD Pro (-20 %)
- PowerA Dual Charger – PS5 (-7 %)
- 27″ AOC Q27G4XF Gaming (-24 %)
- AROZZI Vernazza Soft Fabric šedá (-28 %)
- LORGAR Stricter 579 (-62 %)
- YENKEE YCP 1012 HOMEPAD Dokovací st. XBOX (-66 %)
- Další najdete zde
Rozšíření mobilního gamingu s atraktivními slevami
Mobilní hraní je dynamicky rostoucí segment, a Alza to reflektuje zařazením kategorie Mobilní Gaming do Black Friday nabídky. Uživatelé, kteří hledají vylepšení svého mobilního herního zážitku, mohou vybírat z doplňků se slevami až 40 %. K dispozici jsou herní ovladače pro smartphony, chlazení, powerbanky optimalizované pro gaming a další vychytávky.
- LORGAR Gamepad TRIX-510 (-20 %)
- Logitech G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset White (-13 %)
- GameSir X5 Lite Black (-18 %)
- Backbone One pro iPhone – Mobile Gaming Controller (-29 %)
- PowerA OPS v3 Pro Wireless Controller for PC and Cloud Gaming with Lumectra (-40 %)
- Další najdete zde
Virtuální realita se stává dostupnější
Virtuální realita (VR) a související technologie přestávají být doménou jen několika nadšenců. Slevy v kategorii Virtuální realita dosahují až 49 %, což otevírá dveře k cenově přijatelnějšímu pořízení kompletních VR setů nebo rozšíření stávající VR sestavy o nové příslušenství. Akce se týká jak samostatných headsetů, tak i doplňkových senzorů či her.
- VENOM VS4206 Meta Quest 2 Accessories Pack (-49 %)
- Lenovo Legion Glasses 2 (-13 %)
- XREAL One Pro-M AR (-10 %)
- Meta Quest 3S Xbox Edition (-13 %)
- Meta RAY-BAN Meta Wayfarer (Standard) Smart Glasses – Matte Black, Polarized Gradient Graphite (-14 %)
- Meta Oakley Meta HSTN Limited Edition Smart Glasses – Warm Grey, Prizm 24k Polarized 51 (-16 %)
- Další najdete ze
Jak slevy využít?
Akce Alza Black Friday je časově omezená a vztahuje se na vybrané skladové zásoby. Doporučujeme sledovat dostupnost produktů na oficiálních stránkách e-shopu.
Kompletní nabídku a všechny zlevněné produkty naleznete přímo na speciální stránce akce: alza.cz/black-friday
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře