iOS 27 přinese tři klíčové funkce pro Apple Intelligence: novou Siri, AI vyhledávání a zdravotního asistenta

Zdroj: Tom's Guide
Apple pracuje na velké aktualizaci svého operačního systému iOS 27, který vyjde příští rok. Podle nejnovějších informací z newsletteru Power On od Marka Gurmana se můžeme údajně těšit na tři zásadní AI funkce. Ty by měly představovat další krok v rámci strategie pro Apple Intelligence a výrazně posílit pozici Applu v oblasti umělé inteligence.
iOS 27 bude dalším velkým milníkem Apple Intelligence
Zatímco aktualizace iOS 26.4, která má vyjít na jaře příštího roku, přinese přepracovaného hlasového asistenta Siri, Apple už nyní připravuje další posuny v rámci iOS 27. V příštím roce se má podle Gurmana jednat o tři hlavní funkce, které budou tvořit základní pilíře nového systému a marketingu Apple Intelligence.
Přepracovaná Siri s novým vizuálním rozhraním
Po významném rozšíření funkcí v rámci iOS 26.4 přijde v iOS 27 nový design Siri, který má nabídnout „vizuální osobnost“, aby působila přirozeněji a živěji. Apple zvažuje různé vizuální styly a testoval i podobnost s ikonou Finderu z macOS. Cílem je zvýšit důvěru a sympatii uživatelů tím, že Siri bude působit více lidsky – nejen hlasem, ale i vzhledem.
To může být strategický krok: Apple nejprve dodá funkční vylepšení Siri bez výrazné změny designu (v iOS 26.4), a teprve poté přijde s grafickou proměnou, která podtrhne, že se jedná o skutečně novou generaci asistenta.
AI nástroj pro webové vyhledávání
Apple údajně vyvíjí vlastní nástroj pro webové vyhledávání založený na AI, který by mohl konkurovat tradičním vyhledávačům. Cílem je nabídnout alternativu ke Googlu či Bingu s přidanou hodnotou – personalizací, kontextovým chápáním a přímými odpověďmi podobně jako u AI modelů typu ChatGPT.
Není zatím jasné, zda Apple tento nástroj integruje do Safari, Siri nebo vytvoří samostatnou aplikaci, ale bezpochyby půjde o jednu z nejambicióznějších snah Applu v oblasti umělé inteligence.
Zdravotní aplikace s AI asistentem Health+
Třetí novinkou bude přepracovaná aplikace Zdraví (Health) s novou službou Health+, která bude obsahovat vlastního AI asistenta. Ten pomůže uživatelům spravovat jejich zdravotní data, sledovat návyky, upozorňovat na rizikové trendy a možná i doporučovat změny životního stylu.
Pokud se tato služba prosadí, Apple by se mohl stát prvním významným technologickým hráčem, který uspěje v oblasti zdravotních AI chatbotů – tedy asistencí, které analyzují zdravotní data a poskytují doporučení v reálném čase.
Rok 2026 bude klíčový rok pro Apple Intelligence
Zatímco mnoho prvních AI funkcí v iOS 26 bylo spíše doplňkových, Apple zřejmě v iOS 27 plánuje komplexní posun. Díky spojení nové Siri, AI vyhledávání a asistenta Health+ bude Apple moci nabídnout ucelený ekosystém inteligentních služeb, které pokrývají každodenní potřeby, produktivitu i zdraví.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Oppo uvolní řadu Reno15 již 17. listopadu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře