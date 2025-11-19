Extrémní slevy padly na Galaxy Watch8. Bestseller koupíte jen za 6 979 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

Extrémní slevy padly na Galaxy Watch8. Bestseller koupíte jen za 6 979 Kč
2025-11-19T20:45:49+01:00
• 19. 11. 2025#Příslušenství

Samsung Galaxy Watch8 za neuvěřitelných 6 979 Kč? Black Friday nepřestává drtit ceny Samsungu, a v Mobil Pohotovosti tak najdete letošní bestseller nejlevněji ze všech autorizovaných prodejců v Česku. Podobně je na tom i loňská řada Galaxy Watch7, kde je cenový propad ještě větší, a pozadu nejsou ani Galaxy Watch Ultra (2025).

Bestsellery za nejlepší ceny roku

Galaxy Watch8 přišly na trh teprve nedávno a není divu, že si hned získaly na oblíbenosti. Oproti předchozí generaci mají upravený design pro pohodlné nošení, tenčí tělo, větší a jasnější displej, který je perfektně čitelný i na přímém slunci, a výrazně vylepšené senzory pro sledování zdraví.

Nově zvládnou také měřit hladinu antioxidantů nebo tělesnou teplotu, přesněji vyhodnocují spánek i stres a díky vylepšenému algoritmu dokážou lépe rozpoznat sportovní aktivity. Výdrž baterie zůstává spolehlivá, ale nabíjení je rychlejší než dřív; za půl hodiny máte hodinky zpět v provozu.

Pozadu nezůstávají ale ani letošní Galaxy Watch Ultra (2025), anebo loňský favorit Galaxy Watch7 – ty teď vycházejí výrazně levněji než kdy dřív, a přesto nabídnou vše, co většina lidí od chytrých hodinek potřebuje.

Přesné měření zdraví, svižný systém i spolehlivou výdrž. Pokud ale chcete větší displej, robustnější konstrukci, přesnější GPS a výdrž, která zvládne i víkend bez nabíječky, sáhněte po Galaxy Watch Ultra (2025). Ty vám zajistí to nejlepší.

Všechny zlevněné chytré hodinky koupíte už teď na mp.cz.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat