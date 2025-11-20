Honor Watch X5 přichází s podporou GPS a delší výdrží

2025-11-20T11:47:07+01:00
• 20. 11. 2025#Příslušenství

Zdroj: Honor

Honor se s některými produkty nemaže a vydává je jak na běžícím pásu. Příkladem jsou hodinky. Už jsme se dočkali modelů jako Honor Watch 5Honor Watch 5 UltraHonor Watch 5 Pro. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Honor Watch X5.

Další v řadě?

Jak už je zvykem, ani tentokrát jsme se nedočkali modelu, který by měl přímo WearOS systém. Honor jednoduše vsází na svůj vlastní proprietární, což má samozřejmě výhodu v optimalizaci a výdrží. Honor Watch X5 dle výrobce vydrží na jedno nabití 14 dnů, při náročném používání pak 12 dnů a při stále zapnutém displeji pak 5 dnů.

800 800 09D4FE5F91BA740FBEE576DF605C4D231042B376D935A512mp 800x800x 800 800 43DB30424FDA6E30C9E3FB1F424A16C573B3DD7B858CFA22mp 800x800x

Zdroj: Honor

Samotný zobrazovací panel je typu AMOLED a má 1,97palcovou úhlopříčku. Celkově hodinky mají přes 120 sportovních režimů a umí měřit nejrůznější aktivity. Honor Watch X5 jsou dále vybaveny Bluetooth a dokonce i NFC, ale tato technologie nebude v našich končinách dostupná pro placení, leda by nás Honor něčím překvapil.

800 800 56A7F734B16C56F97B2742F8A3E76B2EB0A4FA9651657013mp 800x800x

Zdroj: Honor

Kromě toho Honor Watch X5 mají podporu i pro BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO a QZSS, takže spadají do trochu lepší kategorie hodinek. Cena je nastavena na 1300 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy hodinky zamíří na český trh, zatím nevíme.

Zdroj: gizmochina.com

