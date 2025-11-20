Honor Watch X5 přichází s podporou GPS a delší výdrží

Zdroj: Honor
Honor se s některými produkty nemaže a vydává je jak na běžícím pásu. Příkladem jsou hodinky. Už jsme se dočkali modelů jako Honor Watch 5, Honor Watch 5 Ultra a Honor Watch 5 Pro. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Honor Watch X5.
Další v řadě?
Jak už je zvykem, ani tentokrát jsme se nedočkali modelu, který by měl přímo WearOS systém. Honor jednoduše vsází na svůj vlastní proprietární, což má samozřejmě výhodu v optimalizaci a výdrží. Honor Watch X5 dle výrobce vydrží na jedno nabití 14 dnů, při náročném používání pak 12 dnů a při stále zapnutém displeji pak 5 dnů.
Samotný zobrazovací panel je typu AMOLED a má 1,97palcovou úhlopříčku. Celkově hodinky mají přes 120 sportovních režimů a umí měřit nejrůznější aktivity. Honor Watch X5 jsou dále vybaveny Bluetooth a dokonce i NFC, ale tato technologie nebude v našich končinách dostupná pro placení, leda by nás Honor něčím překvapil.
Kromě toho Honor Watch X5 mají podporu i pro BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO a QZSS, takže spadají do trochu lepší kategorie hodinek. Cena je nastavena na 1300 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy hodinky zamíří na český trh, zatím nevíme.
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Black Friday na Alza.cz přináší slevy až 32 % na mobilní telefony: Tipy na ohebné i odolné modely
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře