Seznam přidává do Map sdílení polohy i mimo navigaci

Zdroj: Mapy.com
Někdy si u služeb musíme jednoduše počkat na poměrně základní funkce i roky, někdy se jich ani nemusíme dočkat. Nyní Seznam u své aplikace Mapy.com napravuje jeden neduh, respektive konečně přidává funkci, která je běžná například i u komunikačních platforem. Konkrétně se nově nabízí sdílení polohy.
Sdílení polohy i mimo navigaci
Samozřejmě můžete namítat, že aplikace Mapy.com už má sdílení polohy, ale to bylo dostupné jen při navigování. Nově je funkce nezávislá na navigaci a můžete ve své podstatě kdykoliv sdílet svou polohu.
„Sdílení polohy umožňuje snadno sledovat aktuální polohu ostatních přímo v mapě, a přitom zachovává jednoduché ovládání. Uživatelé mohou kdykoli zkontrolovat, kde se přátelé či rodina nacházejí, aniž by museli volat nebo posílat zprávy. Novinka se hodí například při situacích, kdy se skupina rozdělí nebo její členové postupují různým tempem – pěšky, na kole či jiným způsobem dopravy. Sdílení jim pomáhá udržet přehled o všech účastnících a zvýšit bezpečnost při pohybu v terénu,“ vysvětluje Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.com.
Novinka není zamknutá za předplatným a je k dispozici komukoliv. Najdete ji v menu, přičemž rozhraní je velmi jednoduché a poměrně intuitivní. Pakliže chcete sdílet s někým polohu, musíte aplikaci zvýšit oprávnění právě kolem polohy. Kromě toho v základním zobrazení se nabízí i sekce, kde uvidíte polohy dalších vašich kontaktů, kteří ji s vámi sdílí.
Samotné nastavení sdílení polohy nabízí několik možností. Můžete sdílet jen na určitou dobu, přičemž si jde zvolit od 1 hodiny do 24 hodin. Případně je zde možnost kontinuálního sdílení. Také lze vyžádat vzájemné sdílení.
Jak můžete vidět, lze si vytvořit i několik sdílení najednou, s různým nastavením. Co se týče nabídnutí sledování, řeší se to přes speciální odkaz.
Zdroj: Tisková zpráva
