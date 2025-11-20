Black Friday na Alza.cz přináší slevy až 32 % na mobilní telefony: Tipy na ohebné i odolné modely KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday na Alza.cz přináší slevy až 32 % na mobilní telefony: Tipy na ohebné i odolné modely
2025-11-19T17:44:33+01:00
• 20. 11. 2025#Ostatní

Listopad tradičně patří největším slevovým akcím roku a nejznámější český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní kampaň. V rámci aktuálního Black Friday došlo k výrazným cenovým korekcím napříč sortimentem spotřební elektroniky. Značné pozornosti se dostává kategorii mobilních telefonů, kde slevy v závislosti na typu zařízení dosahují až 32 %.

Akce pokrývá široké spektrum uživatelských preferencí – od technologických nadšenců hledajících inovace, přes dobrodruhy vyžadující odolnost, až po nenáročné uživatele preferující jednoduchost. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, které se v letošní vlně slev vyplatí sledovat.

Inovace a styl: Ohebné telefony

Segment skládacích smartphonů (foldables) přestává být nedostupnou raritou. V rámci Black Friday nabídky lze na vybrané modely využít slevy dosahující až 20 %. Tato kategorie cílí především na uživatele, kteří vyžadují velkou pracovní plochu displeje při zachování kompaktních rozměrů zařízení v kapse.

Do náročných podmínek: Nárazuvzdorné telefony

Pro uživatele pohybující se v extrémním prostředí, na stavbách nebo při outdoorových sportech je zásadní odolnost konstrukce. Právě v této kategorii jsou slevy nejvýraznější a šplhají se až k hranici 32 %. Tyto přístroje se kromě robustního těla často vyznačují nadstandardní kapacitou baterie a certifikacemi odolnosti proti vodě a prachu.

Jednoduchost a výdrž: Telefony pro seniory

Slevová akce neopomíjí ani segment tlačítkových telefonů a speciálních modelů pro seniory. Zde se cenové zvýhodnění pohybuje až do výše 21 %. Prioritou těchto zařízení zůstává intuitivní ovládání, čitelný displej, velká tlačítka a dlouhá výdrž na jedno nabití, často doplněná o SOS tlačítko pro krizové situace.

Dostupnost nabídky

Slevy platí po dobu trvání akce Black Friday nebo do vyprodání zásob. Vzhledem k charakteru výprodeje se dostupnost konkrétních modelů může dynamicky měnit. Kompletní nabídku všech zlevněných produktů naleznete na webu prodejce.

Kompletní nabídka Black Friday na Alza.cz

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

