Black Friday na Alza.cz přináší slevy až 32 % na mobilní telefony: Tipy na ohebné i odolné modely

Listopad tradičně patří největším slevovým akcím roku a nejznámější český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní kampaň. V rámci aktuálního Black Friday došlo k výrazným cenovým korekcím napříč sortimentem spotřební elektroniky. Značné pozornosti se dostává kategorii mobilních telefonů, kde slevy v závislosti na typu zařízení dosahují až 32 %.
Akce pokrývá široké spektrum uživatelských preferencí – od technologických nadšenců hledajících inovace, přes dobrodruhy vyžadující odolnost, až po nenáročné uživatele preferující jednoduchost. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, které se v letošní vlně slev vyplatí sledovat.
Inovace a styl: Ohebné telefony
Segment skládacích smartphonů (foldables) přestává být nedostupnou raritou. V rámci Black Friday nabídky lze na vybrané modely využít slevy dosahující až 20 %. Tato kategorie cílí především na uživatele, kteří vyžadují velkou pracovní plochu displeje při zachování kompaktních rozměrů zařízení v kapse.
- ZTE Nubia Flip 2 5G 8GB/256GB Black (-11 %)
- Samsung Galaxy Z Fold7 16GB/1TB Blue Shadow (-16 %)
- Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/256GB Coralred (-16 %)
- HONOR Magic V3 12GB/512GB Black (-16 %)
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8GB/128GB White (-20 %)
Do náročných podmínek: Nárazuvzdorné telefony
Pro uživatele pohybující se v extrémním prostředí, na stavbách nebo při outdoorových sportech je zásadní odolnost konstrukce. Právě v této kategorii jsou slevy nejvýraznější a šplhají se až k hranici 32 %. Tyto přístroje se kromě robustního těla často vyznačují nadstandardní kapacitou baterie a certifikacemi odolnosti proti vodě a prachu.
- UleFone Armor X31 Pro 5G 8GB/256GB Lightsome Green (-19 %)
- Doogee Fire 6 6GB/256GB Deepsea Blue (-19 %)
- Ulefone Armor 27 black (-21 %)
- Ulefone Armor 25T Pro Frost Black (-23 %)
- Motorola ThinkPhone 25 8GB/256GB Carbon Black (-32 %)
Jednoduchost a výdrž: Telefony pro seniory
Slevová akce neopomíjí ani segment tlačítkových telefonů a speciálních modelů pro seniory. Zde se cenové zvýhodnění pohybuje až do výše 21 %. Prioritou těchto zařízení zůstává intuitivní ovládání, čitelný displej, velká tlačítka a dlouhá výdrž na jedno nabití, často doplněná o SOS tlačítko pro krizové situace.
- Aligator A770 Senior černý + stol.nab. (-7 %)
- Aligator A775 Senior černý + stol.nab. (-15 %)
- Mobiola MB4120 4G tyrkysová + dárek za recenzi (-21 %)
- Aligator R35 eXtremo černý (-9 %)
Dostupnost nabídky
Slevy platí po dobu trvání akce Black Friday nebo do vyprodání zásob. Vzhledem k charakteru výprodeje se dostupnost konkrétních modelů může dynamicky měnit. Kompletní nabídku všech zlevněných produktů naleznete na webu prodejce.
