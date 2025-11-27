Honor uvádí levná sluchátka Earbuds S se slušnou výbavou

Honor Earbuds S | Zdroj: Honor
Poslední tisková konference k novinkám z dílny společnosti Honor přinesla i jeden pár bezdrátových sluchátek s názvem Earbuds S. Na první pohled sice nevypadají nijak lákavě, ale zájemci za poměrně atraktivní cenu dostanou takřka všechny potřebné funkce. Díky tomu podle čínského výrobce bude tento přírůstek využitelný po dobu celého dne.
Hlavně jednoduše
Firma do nitra každého sluchátka nasadila 12,4mm měnič, dva mikrofony a 45mAh bateriový článek. Funkce aktivního potlačení hluku v hybridní podobě dokáže fungovat do hladiny hluku 49 dB. Navíc kvalita telefonních hovorů je vylepšena mimo jiné pomocí umělé inteligence. Samotná komunikace mezi zařízeními probíhá přes Bluetooth 5.3.
Na jedno nabití zvládnou 9,5 hodiny provozu. Nabíjecí pouzdro vybavené 500mAh baterií prodlužuje celkovou výdrž k hranici 42,5 hodin. Ke všemu pouhých 10 minut dobíjení prodlouží poslech o další 3 hodiny. Mezi další vlastnosti patří podpora prostorového zvuku, certifikace odolnosti IP54, rychlé párování, vícebodové připojení nebo dotykové ovládací plochy.
Přes doprovodnou aplikaci si například můžete vyhledat ztracená sluchátka či upravit ekvalizér. Prodejci začnou od 27. listopadu nabízet tři barevné možnosti (bílou, modrou, růžovou) a cenovka po přepočtu vychází jen na 878 Kč.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
