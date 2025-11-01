Realme brzy představí přírůstek C85 Pro

Realme C85 Pro | Zdroj: GSMArena
Firma Realme připravuje mobilní přírůstek pro méně náročné uživatele, které by mohl oslovit nový telefon s označením C85 Pro. Přestože půjde spíše o cenově dostupného zástupce, tak čínský výrobce hodlá nasadit nadstandardně velkou baterii nebo slušný displej. První větší úniky z posledních dnů již přibližují možné prvky z výpisu výbavy.
Může překvapit
Realme C85 Pro má disponovat 6,8palcovým AMOLED displejem, který nabídne Full HD+ rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci či maximální jas 4 000 nitů. Hardwarovou stránku by měli postavit na čipsetu Snapdragon 685 a 8GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 256GB interní úložiště. Ovšem nelze vyloučit další paměťové konfigurace.
O výdrž se postará křemíko-uhlíková baterie o velikosti 7 000 mAh, kde lze očekávat technologii rychlého 45W nabíjení. Model bude schopen vydržet až 2 dny bez potřeby dobíjení nebo 12 až 14 hodin nepřetržitého používání. Softwarové rozhraní rozšíří o hromadu funkcí s umělou inteligencí.
Dále do seznamu chystají doplnit dva snímače fotoaparátu s hlavním 50MPx objektivem a certifikaci odolnosti IP69. Do obchodů vypustí minimálně tři barevné varianty (černou, fialovou, zelenou). Cenovka po přepočtu údajně nepřekročí hranici 6 300 Kč. Další podrobnosti můžou přinést už následující týdny.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, thetechoutlook.com
