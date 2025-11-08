Dohoda mezi Apple a Googlem spěje do finále: za model Gemini pro Siri Apple zaplatí až 1 miliardu dolarů ročně

Zdroj: Tom's Guide
Společnost Apple podle informací agentury Bloomberg finišuje jednání o víceleté dohodě s Googlem, která se může stát jedním z nejdražších partnerství v oblasti generativní AI. Apple by měl ročně zaplatit zhruba 1 miliardu dolarů za využití upraveného AI modelu Gemini, který bude od příštího roku pohánět novou generaci hlasové asistentky Siri.
Spolupráce Apple a Google na Ai pro Siri
Zprávu přinesl Mark Gurman, podle něj Apple zvažoval také spolupráci se společností Anthropic (majitelem modelu Claude), ale nakonec dal přednost Googlu – nikoliv kvůli výrazně vyššímu výkonu modelu, ale kvůli výhodnější cenové nabídce. Interně projekt nese název Glenwood a dohlíží na něj Mike Rockwell, který nedávno převzal vedení týmu Siri po interní reorganizaci.
Gemini bude zpracovávat úkoly, Apple si ponechá jádro
Dohoda nezahrnuje kompletní přechod Siri pod správu Googlu. Naopak, Apple zachová některé klíčové části asistenta pod vlastní kontrolou. Model Gemini bude podle dostupných informací využit především pro souhrny a plánování úloh – tedy pro složité operace, které vyžadují analýzu. Ostatní části Siri zůstanou pod kontrolou Applu.
Apple má podle dostupných údajů aktuálně k dispozici dvě vlastní AI architektury – cloudový model s přibližně 150 miliardami parametrů a lokální (on-device) model se 3 miliardami parametrů. Naproti tomu Gemini model dodaný Googlem má 1,2 bilionu parametrů, čímž zásadně převyšuje současné možnosti Applu.
Model bude ale běžet výhradně na Apple serverech, konkrétně v rámci Apple Private Cloud Compute, což znamená, že uživatelská data zůstanou v rámci infrastruktury Applu a nebudou předávána Googlu.
Apple si nechává otevřená zadní vrátka
Ačkoliv si Apple zvolil Google jako partnera pro nadcházející verzi Siri, podle informací zůstává cílem Applu vytvořit vlastní velký jazykový model, který by v budoucnu mohl Gemini nahradit. Firma již pracuje na novém cloudovém modelu s jedním bilionem parametrů, který by mohl být připraven k použití pro běžné uživatele už v příštím roce.
Apple tak říká, že dohoda s Googlem je strategickým mezikrokem, nikoliv definitivním řešením. Navzdory odchodům klíčových AI expertů si Apple chce zachovat nezávislost a kontrolu nad vývojem vlastní umělé inteligence.
Zdroj: 9to5mac.com
