Tipy na Alza Black Friday: Doplňte si technologické příslušenství se slevami až 60 %
2025-11-21T17:18:43+01:00
• 22. 11. 2025#Příslušenství

Listopadové nákupní šílenství je v plném proudu a největší český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní fázi Black Friday. Letošní nabídka se zaměřuje na široké spektrum elektroniky, přičemž zajímavé cenové poklesy lze nalézt v kategorii nezbytného příslušenství. Pro uživatele, kteří potřebují obnovit nebo rozšířit svou sbírku kabelů, nabíječek či prostředků pro údržbu, přináší aktuální akce slevy dosahující v některých případech až 60 % z původních cen.

Níže přinášíme přehled kategorií, které se během letošního Black Friday vyplatí sledovat, pokud hledáte kvalitní doplňky k telefonům, notebookům a další elektronice za výhodnější ceny.

Rychlé nabíjení domů i na cesty

V době, kdy většina nových zařízení spoléhá na standard USB-C a podporuje rychlé nabíjení, je kvalitní adaptér nutností. V nabídce Alza Black Friday se objevily výkonné GaN nabíječky, které kombinují kompaktní rozměry s vysokým výkonem, i klasické adaptéry pro domácí použití. Slevy v této kategorii dosahují až 57 %, což představuje ideální příležitost pro pořízení záložního zdroje do kanceláře nebo na cesty.

Kvalitní kabeláž jako základ

S výkonnou nabíječkou jde ruku v ruce potřeba odolného kabelu, který zvládne přenést požadovaný výkon i data. Právě kategorie USB-C kabelů zaznamenala jedny z nejvyšších slev v rámci celé akce, a to až 60 %. Vybírat lze z různých délek, materiálů opletení i specifikací podporujících nejnovější standardy Power Delivery.

Čistota a údržba elektroniky

Často opomíjenou, ale důležitou kategorií je údržba zařízení. Prach a nečistoty mohou zkracovat životnost elektroniky nebo zhoršovat její funkčnost. Alza do slevové nabídky zařadila i sortiment pro čištění, jako jsou stlačené plyny, speciální utěrky z mikrovlákna nebo čisticí sady na displeje a klávesnice. Tyto produkty jsou nyní dostupné se slevami až 35 %.

Kompletní nabídku zlevněných produktů nejen z kategorie příslušenství naleznete přímo na stránkách e-shopu.

Prohlédnout celou nabídku Alza Black Friday

Obchodní sdělení

