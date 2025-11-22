Tipy na Alza Black Friday: Doplňte si technologické příslušenství se slevami až 60 %

Listopadové nákupní šílenství je v plném proudu a největší český e-shop Alza.cz spustil svou hlavní fázi Black Friday. Letošní nabídka se zaměřuje na široké spektrum elektroniky, přičemž zajímavé cenové poklesy lze nalézt v kategorii nezbytného příslušenství. Pro uživatele, kteří potřebují obnovit nebo rozšířit svou sbírku kabelů, nabíječek či prostředků pro údržbu, přináší aktuální akce slevy dosahující v některých případech až 60 % z původních cen.
Níže přinášíme přehled kategorií, které se během letošního Black Friday vyplatí sledovat, pokud hledáte kvalitní doplňky k telefonům, notebookům a další elektronice za výhodnější ceny.
Rychlé nabíjení domů i na cesty
V době, kdy většina nových zařízení spoléhá na standard USB-C a podporuje rychlé nabíjení, je kvalitní adaptér nutností. V nabídce Alza Black Friday se objevily výkonné GaN nabíječky, které kombinují kompaktní rozměry s vysokým výkonem, i klasické adaptéry pro domácí použití. Slevy v této kategorii dosahují až 57 %, což představuje ideální příležitost pro pořízení záložního zdroje do kanceláře nebo na cesty.
- AlzaPower A110C Fast Charge 20W bílá (-36 %)
- FIXED Powerstation pro Garmin s bezdrátovým nabíjením až pro 3 zařízení černý (-37 %)
- FIXED Mini GaN s USB-C výstupem a podporou PD 30W bílá (-45 %)
- Epico Wireless Charging Base (for Apple Watch & iPhone) Metal – černá (-49 %)
- CONNECT IT InCarz Magsafe nabíječka, black (-50 %)
- Cubenest E2CO Car Charger PD 45W, 2xUSB-C černá (-57 %)
- Další slevy najdete zde
Kvalitní kabeláž jako základ
S výkonnou nabíječkou jde ruku v ruce potřeba odolného kabelu, který zvládne přenést požadovaný výkon i data. Právě kategorie USB-C kabelů zaznamenala jedny z nejvyšších slev v rámci celé akce, a to až 60 %. Vybírat lze z různých délek, materiálů opletení i specifikací podporujících nejnovější standardy Power Delivery.
- Mobile Origin Compact Cable USB-C to USB-C Black (-25 %)
- Epico opletený kabel 3in1 (USB-C, MicroUSB a Lightning to USB-A) – černý (-26 %)
- CONNECT IT Wirez 6in1, 1.25 m, černý (-48 %)
- FIXED LED Cable USB-C/USB-C se svítícím efektem a podporou PD 1.2 metr 60W opletený duhový (-60 %)
- Další slevy najdete zde
Čistota a údržba elektroniky
Často opomíjenou, ale důležitou kategorií je údržba zařízení. Prach a nečistoty mohou zkracovat životnost elektroniky nebo zhoršovat její funkčnost. Alza do slevové nabídky zařadila i sortiment pro čištění, jako jsou stlačené plyny, speciální utěrky z mikrovlákna nebo čisticí sady na displeje a klávesnice. Tyto produkty jsou nyní dostupné se slevami až 35 %.
- CLEAN IT čisticí roztok na notebooky s utěrkou, 2x30ml (-35 %)
- Mobile Origin Multifunctional Cleaning Kit 20in1 (-20 %)
- AF Multi-screen Cleen 200 ml + utěrka (-16 %)
- WHOOSH! Screen Shine Pocket čistič obrazovek – 8 ml (-25 %)
- 59S UV STERILIZAČNÍ TAŠKA P11 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných produktů nejen z kategorie příslušenství naleznete přímo na stránkách e-shopu.
Prohlédnout celou nabídku Alza Black Friday
