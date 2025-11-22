První únik přibližuje Reno 15c od Oppo

2025-11-22T16:00:30+01:00
• 22. 11. 2025#Android #Smartphony

Oppo Reno15 | Zdroj: Gadgets360

Poslední tisková konference společnosti Oppo odhalila celkem tři telefony, ale model s názvem Reno 15c je poprvé upřesněn až nyní. Nejnovější únik konečně dává více nahlédnout pod jeho pokličku, kde může zaujmout nejen kvalitní displej nebo spolehlivý procesor. Případní zájemci se mohou těšit na výbavu charakteristickou pro segment střední třídy.

Ještě na začátku

První hrstka specifikací do přední části připisuje 6,59palcový OLED displej. Ten bude dosahovat na 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Proděravený otvor nahoře uprostřed zabere neupřesněná selfie kamerka. Hardwarová část si může zatím připsat osmijádrový procesor Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu, který minimálně přinese podporu 5G sítí. Nicméně paměťové konfigurace nejsou v tuto chvíli známy.

Oppo Reno 15c 2 614x548x

Oppo Reno15c | Zdroj: Gizmochina

Zadní strana by měla nabídnout celkem tři 50MPx objektivy fotoaparátu (Samsung JN5, LYT-600 a IMX355 od Sony). Už nejbližší dny mohou nastínit další prvky, protože oficiální představení se očekává do konce roku. Každopádně dostupnost přírůstku v mezinárodním měřítku není jistá. Firma Oppo upravuje samotnou dvojici Reno15 a Reno15 Pro před uvolněním do Evropy.

Zdroje: gadgets360.com, gizmochina.com

