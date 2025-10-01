Sluchátka Huawei FreeBuds 7i přichází do Česka aktualizováno

Sluchátka Huawei FreeBuds 7i přichází do Česka [aktualizováno]
2025-10-01T13:15:07+02:00
• 1. 10. 2025#Ostatní

Huawei FreeBuds 7i | Zdroj: GSMArena

Aktualizováno 1. 10.

Skoro po měsíci od uvedení jsme se dočkali bezdrátových sluchátek Huawei FreeBuds 7i na českém trhu. Cena je nastavena na 2 499 Kč a jsou dostupné v barvách růžová, bílá a černá. Oficiální prodej je zahájen na stránkách Huawei, ale brzy budou nebo už jsou dostupná v ostatních obchodech.

Původní článek 7. 9.

Společnost Huawei má po více než roce dokončenou další generaci bezdrátových sluchátek FreeBuds. Po loňském modelu FreeBuds 6i z května vychází nástupce s názvem FreeBuds 7i. Čerstvá novinka se dočkala jak designových vylepšení, tak samozřejmě i vnitřní prvky prošly menší aktualizací. Nicméně stále za atraktivní cenu dostanete slušný audio doplněk.

Všeho dost

Kvalitní poslech si na starost vzal 11mm měnič, který ve spojení s funkcí Bluetooth 5.4 přináší podporu klíčových kodeků (AAC, SBC, L2HC 2.0, LDAC). Vylepšená technologie ANC dokáže snížit okolní hluk až o 28 dB. Každé sluchátko splňuje požadavky certifikace odolnosti IP54 a mimo jiné obsahuje 55,5mAh baterii, která vydrží maximálně 8 hodin (s vypnutým ANC).

Screenshot huawei freebuds 7i 4 1149x714x

Huawei FreeBuds 7i | Zdroj: GSMArena

Nabíjecí pouzdro s nově kulatým tvarem vyplňuje 510mAh baterie a celkovou dobu poslechu prodlužuje na konečných 35 hodin (s vypnutým ANC). Samozřejmostí je přítomnost rychlého nabíjení, kde za 10 minut natáhne výdrž o 4 hodiny. Pozornosti nesmí uniknout ani vícebodové připojení, certifikace Hi-Res Audio, 10pásmový ekvalizér, prostorový 360stupňový poslech nebo dotykové ovládací plošky.

Prodejní cena po přepočtu startuje u hranice 1 745 Kč a vybírat lze ze tří barev (bílé, černé, růžové). Ke všemu do prodejního balení poprvé přibalují silikonové nástavce ve velikosti XS.

huawei freebuds 7i 2 1774x1806x huawei freebuds 7i 1 1774x1806x huawei freebuds 7i 3 1774x1806x

Huawei FreeBuds 7i | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com

