Gboard nabízí odebrání kláves pro tečku a čárku

Gboard nabízí odebrání kláves pro tečku a čárku
2025-10-23T07:00:31+02:00
• 23. 10. 2025#Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé změny v aplikacích se někdy nesetkají s kladnou odezvou, případně se setkají s nepochopením. O to je lepší, když se jedná jen o možnost, kterou uživatelé buď využijí nebo ne. Něco takového se nyní objevilo přímo v aplikaci Google Gboard.

Bez tečky a čárky?

Samotná klávesnice Gboard již nyní nabízí poměrně slušné možnosti nastavení, ale nyní jsme se dočkali změny, díky které si můžete nechat skrýt klávesy pro tečku a čárku. Jak můžete vidět níže, tak se jen zvětší samotný mezerník.

Screenshot 20251023 055407 1080x943x Screenshot 20251023 055356 1080x945x

Zdroj: Dotekomanie.cz

V nastavení najdete tuto možnost v předvolbách. Můžete odebrat jednotlivé klávesy podle svého uvážení. Je ale otázkou, proč taková možnost vznikla. Teoreticky si můžete odebrat tečku, jelikož jde nahradit dalším nastavením. Můžete si aktivovat vložení tečky pomocí dvojitého kliknutí na mezerník. Čárka ale nemá svou alternativu.

Screenshot 20251023 055345 1080x2410x Screenshot 20251023 055343 1080x2410x Screenshot 20251023 055454 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Kromě toho je již konečně k dispozici možnost změny velikosti písma bez nutnosti přenastavení celého systému.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat