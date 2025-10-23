Gboard nabízí odebrání kláves pro tečku a čárku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé změny v aplikacích se někdy nesetkají s kladnou odezvou, případně se setkají s nepochopením. O to je lepší, když se jedná jen o možnost, kterou uživatelé buď využijí nebo ne. Něco takového se nyní objevilo přímo v aplikaci Google Gboard.
Bez tečky a čárky?
Samotná klávesnice Gboard již nyní nabízí poměrně slušné možnosti nastavení, ale nyní jsme se dočkali změny, díky které si můžete nechat skrýt klávesy pro tečku a čárku. Jak můžete vidět níže, tak se jen zvětší samotný mezerník.
V nastavení najdete tuto možnost v předvolbách. Můžete odebrat jednotlivé klávesy podle svého uvážení. Je ale otázkou, proč taková možnost vznikla. Teoreticky si můžete odebrat tečku, jelikož jde nahradit dalším nastavením. Můžete si aktivovat vložení tečky pomocí dvojitého kliknutí na mezerník. Čárka ale nemá svou alternativu.
Kromě toho je již konečně k dispozici možnost změny velikosti písma bez nutnosti přenastavení celého systému.
Zdroj: 9to5google.com
