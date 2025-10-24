Youtube nasazuje grafické úpravy u svých aplikací

Youtube nasazuje grafické úpravy u svých aplikací
2025-10-24T07:00:59+02:00
• 24. 10. 2025#Aktualizace #Aplikace

Zdroj: Imagen 3

Nedávno jsme vás informovali o nových funkcích v rámci Youtube, přičemž došlo na oficiální představení nového vzhledu přehrávače pro webové prohlížeče. Nyní se zdá, že společnost začala rozšiřovat upravený vzhled u mobilních aplikací pro Android a iOS.

Youtube oficiálně představuje nový vzhled a funkce

Bez dramatu

Skutečně nečekejte, že by došlo na těžké předělávání designu, na který si budete muset dlouho zvykat. Stačí se jen zběžně podívat na porovnání obou verzí níže a skoro si nevšimnete, že se něco změnilo. Ve skutečnosti jsme se dočkali nových ikon, a to i v nastavení aplikace.

YouTube video player redesign 4 1280x2856x YouTube player redesign 1 1280x2856x YouTube video player redesign 5 1280x2856x YouTube player redesign 2 1280x2856x

Zdroj: 9to5google

Ikony jsou větší a výraznější, přičemž mají i nový tvar. Řekl bych, že mají zakulacenější tvar. S přepracovaným vzhledem bude asi jednodušší je najít a kliknout na ně. Změny se dotkly i přehrávače, kde je tlačítko pro přehrávání větší, stejně jako jako další. Zejména došlo na zvětšení tlačítka pro zobrazení přes celý displej.

YouTube video player redesign 2 1280x2856x YouTube player redesign 3 1280x2856x

Zdroj: 9to5google

Kromě toho se změnilo zobrazení skoku vpřed a vzad. Už se nezobrazí tři šipky, ale rovnou jen jedna a větší text, o kolik sekund se skočilo. Jak vidíte, žádné dramatické změny nenastaly, ale jsou i tak viditelné.

YouTube player redesign 4 2856x1280x YouTube player redesign 5 2856x1280x

Zdroj: 9to5google

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

