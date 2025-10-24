Youtube nasazuje grafické úpravy u svých aplikací

Zdroj: Imagen 3
Nedávno jsme vás informovali o nových funkcích v rámci Youtube, přičemž došlo na oficiální představení nového vzhledu přehrávače pro webové prohlížeče. Nyní se zdá, že společnost začala rozšiřovat upravený vzhled u mobilních aplikací pro Android a iOS.
Youtube oficiálně představuje nový vzhled a funkce
Bez dramatu
Skutečně nečekejte, že by došlo na těžké předělávání designu, na který si budete muset dlouho zvykat. Stačí se jen zběžně podívat na porovnání obou verzí níže a skoro si nevšimnete, že se něco změnilo. Ve skutečnosti jsme se dočkali nových ikon, a to i v nastavení aplikace.
Ikony jsou větší a výraznější, přičemž mají i nový tvar. Řekl bych, že mají zakulacenější tvar. S přepracovaným vzhledem bude asi jednodušší je najít a kliknout na ně. Změny se dotkly i přehrávače, kde je tlačítko pro přehrávání větší, stejně jako jako další. Zejména došlo na zvětšení tlačítka pro zobrazení přes celý displej.
Kromě toho se změnilo zobrazení skoku vpřed a vzad. Už se nezobrazí tři šipky, ale rovnou jen jedna a větší text, o kolik sekund se skočilo. Jak vidíte, žádné dramatické změny nenastaly, ale jsou i tak viditelné.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Huawei do řady Nova 14 zařazuje verzi Lite
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře