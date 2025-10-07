Nothing dostává funkci, kterou Google nepřinesl roky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Taková jednoduchá funkce, jako je nahrávání hovorů, není na každém mobilním telefonu. Před lety ji Google odebral, zřejmě kvůli legislativě a jiným restrikcím. V poslední době jsme viděli, že si s ní pohrává na některých trzích, ale zatím to nevypadalo, že by ji kompletně vrátil. Až nyní se objevuje, že funkce nahrávání hovorů bude přímo dostupná v aplikaci Google Telefon. Již začalo postupné šíření, i tak to vypadá, že Google nebude spěchat. Nastupuje ale společnost Nothing se svou novinkou.
Recenze Nothing Phone (3) – futuristický a lepší
Přes jedno tlačítko
Společnost Nothing zveřejnila na sociální síti informaci, že přidává možnost nahrávání hovorů. Ale nejde jen o obyčejné rozšíření aplikace nebo nějakou podobnou úpravu, či novou aplikaci. Společnost se rozhodla, že dedikované tlačítko Essential dostane novou funkci navíc. V podstatě byla přidána možnost nahrávání hovorů.
Vše funguje poměrně jednoduše. Stačí během hovoru podržet Essential tlačítko a spustí se nahrávání, o čemž je následně zpráva na obrazovce, tedy v notifikacích. Samotný záznam se zřejmě uloží do prostoru Essential, ale tím si nejsme ještě jisti.
Nothing uvádí, že k aktivaci dochází ze stran serverů, takže není nutné instalovat nějakou aktualizaci, případně ji vyhlížet. Jaký je konkrétní plán šíření novinky, nevíme. Nothing ani neuvedl, jak dlouho bude probíhat aktualizace.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře