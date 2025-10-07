Nothing dostává funkci, kterou Google nepřinesl roky

Nothing dostává funkci, kterou Google nepřinesl roky
2025-10-07T09:00:10+02:00
• 7. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Taková jednoduchá funkce, jako je nahrávání hovorů, není na každém mobilním telefonu. Před lety ji Google odebral, zřejmě kvůli legislativě a jiným restrikcím. V poslední době jsme viděli, že si s ní pohrává na některých trzích, ale zatím to nevypadalo, že by ji kompletně vrátil. Až nyní se objevuje, že funkce nahrávání hovorů bude přímo dostupná v aplikaci Google Telefon. Již začalo postupné šíření, i tak to vypadá, že Google nebude spěchat. Nastupuje ale společnost Nothing se svou novinkou.

Recenze Nothing Phone (3) – futuristický a lepší

Přes jedno tlačítko

Společnost Nothing zveřejnila na sociální síti informaci, že přidává možnost nahrávání hovorů. Ale nejde jen o obyčejné rozšíření aplikace nebo nějakou podobnou úpravu, či novou aplikaci. Společnost se rozhodla, že dedikované tlačítko Essential dostane novou funkci navíc. V podstatě byla přidána možnost nahrávání hovorů.

Vše funguje poměrně jednoduše. Stačí během hovoru podržet Essential tlačítko a spustí se nahrávání, o čemž je následně zpráva na obrazovce, tedy v notifikacích. Samotný záznam se zřejmě uloží do prostoru Essential, ale tím si nejsme ještě jisti.

Nothing uvádí, že k aktivaci dochází ze stran serverů, takže není nutné instalovat nějakou aktualizaci, případně ji vyhlížet. Jaký je konkrétní plán šíření novinky, nevíme. Nothing ani neuvedl, jak dlouho bude probíhat aktualizace.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat