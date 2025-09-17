Google asi mění přístup k nahrávání hovorů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ještě před lety bylo možné normálně nahrávat telefonní hovory, případně se nabízely aplikace pro to určené. Google ale nakonec odebral tyto možnosti a v podstatě nahrávání hovorů bylo znemožněno. Někteří výrobci ale v rámci svých modifikací nabízí tuto funkcionalitu. Dlouho jsme viděli náznaky, že by Google mohl změnit přístup, a dokonce v některých zemích se podařilo zaznamenat, že aplikace Telefon nabízí tuto funkci. I tak se jednalo spíše o raritu. Jak se ale ukazuje, zřejmě dojde ke značné změně.
Nahrávání hovorů
Někteří uživatelé zaznamenali, že jejich verze aplikace Telefon začala nabízet možnost nahrávání hovorů. Konkrétně v nastavení je tomu věnovaná celá sekce. Zde je nutné explicitně povolit nahrávání hovorů. Dále se nabízí automatické mazání, případně třeba i automatické nahrávání hovorů od neznámých kontaktů. Případně lze nastavit automatické nahrávání hovorů od konkrétních kontaktů.
Samotné nahrávky zůstávají na zařízení a je nutné případně aktivovat nahrávání manuálně, pakliže nejsou splněny podmínky výše pro automatické nahrávání. Tuto možnost zatím nevidíme ani na jednom redakčním zařízení.
Na druhou stranu Google zveřejnil kompletní stránku podpory pro tuto funkci, a to dokonce i v češtině. Je docela možné, že se tak brzy dočkáme k většímu zavedení této funkce, a možná i u nás. Google ale zatím nic neuvedl oficiálně a čekáme na jakékoliv vyjádření nebo představení.
Na stránce podpory je uvedeno následující pro nahrávání hovorů:
Nahrávání hovorů v aplikaci Telefon
Pomocí aplikace Telefon můžete:
- Vždy zaznamenávat hovory z neznámých čísel.
- Vždy zaznamenávat hovory od vybraných kontaktů.
- Zaznamenávat jednotlivé hovory.
Tipy:
- Uložené nahrávky si můžete přehrát a upravit jejich délku, abyste si z hovorů uchovali to podstatné.
- Aktivní nahrávání hovorů poznáte podle indikátoru nahrávání.
Důležité: Nahrávání hovorů podporují pouze některá zařízení a operátoři. Některé právní předpisy vyžadují, aby všichni účastníci hovoru poskytli souhlas s nahráváním. Před začátkem hovoru dostanou účastníci oznámení, že je hovor nahráván.
Požadavky pro nahrávání telefonních hovorů:
- Zařízení jiná než Pixel musí používat Android 9 nebo novější.
- Zařízení Pixel musí být Pixel 6 nebo novější s Androidem 14 nebo novějším.
- Musíte používat nejnovější verzi aplikace Telefon.
- Musíte být v zemi nebo oblasti, kde je nahrávání hovorů podporováno. Nahrávání hovorů je k dispozici ve většině zemí a oblastí, ale ne ve všech. Funkce se liší podle země nebo oblasti.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Apple chystá další podzimní překvapení. Říjnová keynote je na spadnutí
Youtube představuje změny na platformě, hlavně půjde o peníze
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře