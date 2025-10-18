Honor MagicPad 3 Pro přichází s lepším procesorem

Honor MagicPad 3 Pro přichází s lepším procesorem
2025-10-18T09:00:59+02:00
• 18. 10. 2025#Android #Ostatní

Zdroj: Honor

V červenci Honor představil tablet MagicPad 3 se slušnou výbavou a nyní zde máme pokračování v podobě Honor MagicPad 3 Pro. Moc rozdílů zde není, ale samotný tablet se posouvá i tak do nejvyšší příčky.

Honor představil Magic8 a Magic8 Pro, nešetřilo se na foťácích, bateriích a výkonu

Nejnovější procesor

Pokud byste dali tablety Honor MagicPad 3 Pro a Honor MagicPad 3 vedle sebe, asi byste nenašli rozdíl. Displej má stále 13,3 palců, dosahuje na 165Hz obnovovací frekvenci a má stejné rozlišení. I tak je zde lehce zvýšený maximální jas. Fotografická výbava je stejná, tedy včetně atypického rozlišení 9MPx přední kamery.

honor magicpad3 pro gold pc 1716x954x

Zdroj: Honor

Co se ale změnilo, je samotný procesor. Nově je zde Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejlepší model od Qualcommu. S tím zřejmě souvisí i vylepšení konektivity. Zde je konkrétně podpora pro WiFi 7 a Bluetooth 6.0. Došlo ještě na zrychlení nabíjení na 80 W z původních 66 W.

Kapacita baterie je stejná a také je zde stále osm reproduktorů. Celkově tedy Honor MagicPad 3 Pro je vylepšenou verzí. S tím ale také souvisí i cena. Základní verze začíná na částce cca 11 100 Kč, což je cena bez daně a poplatků. Kdy se dostane na náš trh, zatím nevíme, ale může to trvat i několik měsíců.

Specifikace Honor MagicPad 3 Pro

  • displej: 13,3 palců, 3200 x 2136 pixelů (3.2K), LCD, až 165Hz, až 1100 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB RAM
  • úložiště: 256/512 GB
  • Android 16 + MagicOS 10
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
      • 2 MPx, makro
    • přední – 9 MPx
  • 8 reproduktorů, 3D Spatial audio
  • Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB Type-C 3.2 Gen 1
  • rozměry: 293,88 x 201,38 x 5,79 mm; 595 gramů
  • baterie: 12 450 mAh + 80W

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat