Honor MagicPad 3 Pro přichází s lepším procesorem

V červenci Honor představil tablet MagicPad 3 se slušnou výbavou a nyní zde máme pokračování v podobě Honor MagicPad 3 Pro. Moc rozdílů zde není, ale samotný tablet se posouvá i tak do nejvyšší příčky.
Nejnovější procesor
Pokud byste dali tablety Honor MagicPad 3 Pro a Honor MagicPad 3 vedle sebe, asi byste nenašli rozdíl. Displej má stále 13,3 palců, dosahuje na 165Hz obnovovací frekvenci a má stejné rozlišení. I tak je zde lehce zvýšený maximální jas. Fotografická výbava je stejná, tedy včetně atypického rozlišení 9MPx přední kamery.
Co se ale změnilo, je samotný procesor. Nově je zde Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejlepší model od Qualcommu. S tím zřejmě souvisí i vylepšení konektivity. Zde je konkrétně podpora pro WiFi 7 a Bluetooth 6.0. Došlo ještě na zrychlení nabíjení na 80 W z původních 66 W.
Kapacita baterie je stejná a také je zde stále osm reproduktorů. Celkově tedy Honor MagicPad 3 Pro je vylepšenou verzí. S tím ale také souvisí i cena. Základní verze začíná na částce cca 11 100 Kč, což je cena bez daně a poplatků. Kdy se dostane na náš trh, zatím nevíme, ale může to trvat i několik měsíců.
Specifikace Honor MagicPad 3 Pro
- displej: 13,3 palců, 3200 x 2136 pixelů (3.2K), LCD, až 165Hz, až 1100 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB RAM
- úložiště: 256/512 GB
- Android 16 + MagicOS 10
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- 2 MPx, makro
- přední – 9 MPx
- zadní – 13 MPx
- 8 reproduktorů, 3D Spatial audio
- Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB Type-C 3.2 Gen 1
- rozměry: 293,88 x 201,38 x 5,79 mm; 595 gramů
- baterie: 12 450 mAh + 80W
Zdroj: fonearena.com
