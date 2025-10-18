Facebook vrací na scénu nabídky práce

Zdroj: Meta
Meta v novém příspěvku na svém blogu oznámila „novou“ funkci, jež přichází na platformu Facebook. Novinka však nakonec není vůbec tak čerstvá, jak by se mohlo zdát. Nabídky práce se oficiálně vrací.
Práci už najdete i na Facebooku
Společnost Meta oficiálně oznámila návrat pracovních nabídek a inzerátů. Funkci, kterou na Facebook poprvé uvedla v roce 2017 a následně ji o pár let později odstranila, nyní uživatelé dostanou zpátky. Dostupná je všem od 18 let, v tuto chvíli však pouze pro uživatele ve Spojených státech. Zda ji Facebook hodlá nasadit i v ostatních zemích, prozatím není jasné.
Novinka je v aplikaci dostupná skrze Marketplace, kde jí byla nově přidělena nová karta „Jobs“. Uživatelé pak na ní mají možnost filtrovat pracovní nabídky podle kategorie, vzdálenosti a dalších kritérií. Zaměstnavatele mohou navíc kontaktovat přímo přes Messenger.
Ti naopak mají možnost jednoduchého zveřejnění inzerátů, které mohou mít vysoký potenciál pro rychlé reakce třeba budoucích zaměstnanců na rozdíl od tradičních portálů s nabídkami práce. Otázkou však zůstává vždy přítomné a nepříjemné riziko spamu.
Cílem nové funkce je ještě větší propojení komunity a usnadnění situace na pracovním trhu pro zaměstnance i zaměstnavatele, kteří chtějí zkusit nový způsob získání a nabídky práce.
Zdroje: about.fb.com, theverge.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Honor MagicPad 3 Pro přichází s lepším procesorem
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře