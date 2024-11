Honor u Magic 7 pracuje na verzi Lite

Honor Magic 6 Lite | Zdroj: Honor

Čínská společnost Honor do zbrusu nové generace řady Magic 7 zanedlouho pošle v pořadí teprve třetí přírůstek. Tato série aktuálně obsahuje dva našlapané zástupce a dnešní model s přívlastkem Lite asi bude jen cenově dostupnou alternativou. Výrobce v tuto chvíli sbírá důležité certifikace, které začínají dohromady dávat základní kostru telefonu.

Slušný standard

Zařízení nesoucí kódové označení HNBRP-Q1 o sobě zatím prozrazuje displej s rozlišením 2 700 x 1 224 pixelů. Hardwarovou část by měl reprezentovat osmijádrový procesor Snapdragon 6 Gen 1 od Qualcommu nebo 12GB operační paměť RAM. Uživatelským prostředím má doprovázet operační systém Android 14 ukrytý pod známou platformou Magic OS nejspíš ve verzi 8.0.

Každopádně největší zajímavostí je to, že zcela totožné označení patří také Honoru X9c, který byl vydán v předchozích dnech. Proto se rovnou nabízí myšlenka, že Magic 7 Lite bude pouze přebrandovanou novinkou pro určité mobilní trhy. To by přímo do výpisu připisovalo 6,78palcový OLED displej, hlavní 108MPx fotoaparát, 16MPx selfie kamerku či 6 600mAh článek baterie s 66W nabíjením.

Nakonec předchůdce v podobě Magic 6 Lite byl vydán začátkem prosince loňského roku, takže nástupce zřejmě poznáme ve stejném období letošního roku. Do té doby určitě vyjde spoustu zpráv upřesňující seznam specifikací.

