Google chystá další změnu pro budoucí Tensor procesory

Google před nějakou dobou vstoupil na trh s mobily s vlastními modely Pixel, kvůli kterým ostatně odkoupil i divizi od HTC. Po nějakou dobu si nechával procesory Tensor vyrábět u Samsungu, ale letošní Tensor G5 byl vyroben konkurenci, tedy společností TSMC. Samsung ale stále zůstal ve hře.
Tensor G6 bez Samsungu
Aktuální Pixely 10 používají sice Tensor G5 vyrobený na základech TSMC, ale například takový modem je stále od Samsungu. Konkrétně se jedná o Exynos Modem 5400. Za to ostatně Google schytal kritiku, jelikož se nejedná zrovna o nejefektivnější modem na trhu. Jak se ale ukazuje, tak i v tomto případě Google přejde ke konkurenci.
Sice se spekulovalo již dříve o přechodu k Mediateku, ale asi až Tensor G6 u nadcházejících Pixelů 11 bude používat právě modem od Mediateku. Aktuálně se mluví o využití Mediatek M90 z února tohoto roku. Minimálně prochází testováním u proserou s kódovým označením Malibu, což má být právě Pixel 11 s Tensor G6.
Pakliže se to potvrdí a Google opravu nasadí i tento modem, tak se můžeme těšit například na maximální rychlost stahování 12 Gbps. M90 podporuje 3GPP verze 17 a 18, sub-6 5G i mmWave. Nechybí podpora dual SIM 5G v aktivním módu a součástí je i satelitní komunikace. Kromě rychlosti se má modem pozitivně projevit i na spotřebě a celkově by měl nabídnout lepší efektivitu. Zatím si ale musíme počkat na další podrobnosti. Ostatně první reálnější obrysy začnou mobily Pixel 11 dostávat až na začátku příštího roku.
