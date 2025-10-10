Zprávy pro Android dostanou tlačítko Přehled, využije se Gemini

Zdroj: Google
Pomalinku a jistě začíná dominovat RCS na mobilních telefonech, ale ještě nějakou chvíli bude trvat, než se SMS stane spíše záložní možností komunikace. I tak jde vidět, že Google nechce polevit a stále pracuje na vylepšení aplikace Zprávy pro Android. Tentokrát chce využít i Gemini.
Právě RCS nabízí širší možnosti sdílení obsahu, ale kromě toho i samotné aplikace se snaží nabídnout podobné funkce, jaké známe u jiných komunikačních služeb. Většina z nich dokáže zobrazit náhled články, což většinou spočívá v tom, že se zobrazí třeba náhledový obrázek, nadpis a minimálně část webové adresy, abyste věděli, kam odkaz směřuje.
Google ale chce jít trochu dál a nabídnout rychlý přehled ještě před tím, než kliknete na odkaz. Jak můžete vidět níže, tak se chystá nové tlačítko s textem Insights, což bude vlastně takový přehled. V něm je také umístěná ikona Gemini. Aktuálně ale není dokončené, takže po kliknutí se nic neděje. Google ostatně ještě neaktivoval tuto funkci, jen na ni pracuje a díky úpravě zdrojového kódu víme, jak bude novinka vypadat.
Dá se předpokládat, že po kliknutí se zobrazí lehký souhrn toho, co článek obsahuje. Jednak to může ušetřit čas, ale současně novinka může fungovat jako bezpečnostní kontrola, než na stránku vstoupíte. Zatím si ale musíme počkat na dokončení, ale vypadá to na zajímavou a možná i užitečnou funkci.
Zdroj: androidauthority.com
