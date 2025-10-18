Spotify přináší rodičovskou kontrolu: nová funkce pro správu účtu usnadní dohled nad obsahem pro děti

Spotify přináší rodičovskou kontrolu: nová funkce pro správu účtu usnadní dohled nad obsahem pro děti
2025-10-18T13:35:30+02:00
• 18. 10. 2025#iOS

Zdroj: Dotekománie

Spotify představuje novinku, která potěší rodiče mladších dětí. V rámci tarifu Premium Family zavádí exkluzivní funkci pro správu účtů – Managed accounts, díky které získají rodiče větší kontrolu nad tím, co jejich děti na Spotify poslouchají. Nová funkce je zatím dostupná v několika vybraných zemích – mimo jiné v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu, Francii a Nizozemsku.

Co správa účtů – Managed accounts ve Spotify umožňuje?

S funkcí Managed accounts mohou rodiče filtrovat obsah a chránit tak své děti před nevhodnými skladbami. Mezi hlavní možnosti nastavení patří:

  • Filtrace explicitního obsahu – rodiče mohou snadno zablokovat písně s nevhodnými texty
  • Zákaz konkrétních skladeb, alb nebo interpretů – Spotify umožňuje selektivní blokaci obsahu podle preferencí rodičů
  • Skrytí krátkých videí – vizuální doprovod některých skladeb může být z dětských účtů zcela odstraněn
  • Zákaz zpráv a chatu – messaging funkce je z dětských účtů kompletně odstraněna

Tyto možnosti se vztahují výhradně na děti mladší 13 let.

Správa účtů není to samé co Spotify Kids

Důležité je, že Managed accounts nejsou totožné s aplikací Spotify Kids. Zatímco aplikace Spotify Kids je samostatná a nabízí výhradně dětem přizpůsobený obsah, Managed accounts jsou součástí hlavní aplikace Spotify, ale s rodičovským dohledem.

spotify managed accounts 1968x1304x

Zdroj: Techcrunch

Děti si však i nadále mohou vytvářet vlastní playlisty a vybírat písně podle svého vkusu. Spotify bude jejich doporučení generovat na základě jejich individuálního poslechu, nikoli na základě historie rodičovských účtů. To znamená, že dětské a rodičovské profily budou mít oddělená doporučení.

Směr k bezpečnějšímu streamování

Tato novinka přichází ve chvíli, kdy se velké technologické firmy snaží nabídnout větší míru bezpečí pro mladé uživatele. Spotify se tak přidává k platformám, které reagují na rostoucí poptávku po rodičovských nástrojích a digitálním ochraně dětí. Funkce Managed accounts může být důležitým nástrojem pro rodiče, kteří chtějí dopřát svým dětem svobodu v objevování hudby, ale zároveň je chtějí chránit před obsahem, který pro ně není vhodný.

Zdroj: gsmarena.com

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

