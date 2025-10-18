Spotify přináší rodičovskou kontrolu: nová funkce pro správu účtu usnadní dohled nad obsahem pro děti

Zdroj: Dotekománie
Spotify představuje novinku, která potěší rodiče mladších dětí. V rámci tarifu Premium Family zavádí exkluzivní funkci pro správu účtů – Managed accounts, díky které získají rodiče větší kontrolu nad tím, co jejich děti na Spotify poslouchají. Nová funkce je zatím dostupná v několika vybraných zemích – mimo jiné v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu, Francii a Nizozemsku.
Co správa účtů – Managed accounts ve Spotify umožňuje?
S funkcí Managed accounts mohou rodiče filtrovat obsah a chránit tak své děti před nevhodnými skladbami. Mezi hlavní možnosti nastavení patří:
- Filtrace explicitního obsahu – rodiče mohou snadno zablokovat písně s nevhodnými texty
- Zákaz konkrétních skladeb, alb nebo interpretů – Spotify umožňuje selektivní blokaci obsahu podle preferencí rodičů
- Skrytí krátkých videí – vizuální doprovod některých skladeb může být z dětských účtů zcela odstraněn
- Zákaz zpráv a chatu – messaging funkce je z dětských účtů kompletně odstraněna
Tyto možnosti se vztahují výhradně na děti mladší 13 let.
Správa účtů není to samé co Spotify Kids
Důležité je, že Managed accounts nejsou totožné s aplikací Spotify Kids. Zatímco aplikace Spotify Kids je samostatná a nabízí výhradně dětem přizpůsobený obsah, Managed accounts jsou součástí hlavní aplikace Spotify, ale s rodičovským dohledem.
Děti si však i nadále mohou vytvářet vlastní playlisty a vybírat písně podle svého vkusu. Spotify bude jejich doporučení generovat na základě jejich individuálního poslechu, nikoli na základě historie rodičovských účtů. To znamená, že dětské a rodičovské profily budou mít oddělená doporučení.
Směr k bezpečnějšímu streamování
Tato novinka přichází ve chvíli, kdy se velké technologické firmy snaží nabídnout větší míru bezpečí pro mladé uživatele. Spotify se tak přidává k platformám, které reagují na rostoucí poptávku po rodičovských nástrojích a digitálním ochraně dětí. Funkce Managed accounts může být důležitým nástrojem pro rodiče, kteří chtějí dopřát svým dětem svobodu v objevování hudby, ale zároveň je chtějí chránit před obsahem, který pro ně není vhodný.
