YouTube omezuje rodinné předplatné Premium

Zdroj: YouTube
Zdá se, že se populární streamovací aplikace YouTube vydává cestou přísnější kontroly sdílení svých plánů Premium Family. Pokud s ostatními předplatiteli v rámci rodinného plánu nebydlíte pod jednou střechou, máte problém. Inspiraci hledal YouTube i u Netflixu.
YouTube zavádí nová pravidla pro plán Family
YouTube přitvrdil. Sdílení předplatného Family bude nyní těžší než dříve. Plán Family, který služba nabízí za 389 korun českých měsíčně opravňuje až šest členů domácnosti sdílet jedno předplatné. Odjakživa bylo pravidlem, že všichni tito uživatelé musí žít ve společné domácnosti, ale nikdo tuto podmínku nevymáhal.
To se však nyní bohužel mění. Pravidelné kontroly polohy zařízení provádí Google již delší dobu, avšak tentokrát už si na hříšníky posvítí. Pokud YouTube zjistí, že se nenacházíte na stejné adrese jako správce předplatného, do čtrnácti dnů vám Premium pozastaví.
Tento rázný krok přichází po inspiraci u konkurence. Podobná opatření totiž před časem zavedl například i Netflix. Ačkoliv se uživatelé bouří, streamovací platformy stejně dostávají to, co chtějí. Následkem je pouze ještě větší přísun nových předplatitelů.
Zdroje: androidauthority.com, androidpolice.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Aplikace Google Disk dostává vylepšené skenování dokumentů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře