Aplikace Google Disk dostává vylepšené skenování dokumentů

Aplikace Google Disk je možná některými přehlížena, ale nabízí poměrně zajímavé možnosti a nástroje. Jedním z nich je rozhodně funkce pro skenování dokumentů, kdy umí z jednoduchého snímku vytvořit něco jako naskenovaný dokument, ale nabízí se i další pokročilé funkce, i pro práci s textem. Nyní Google po delší době oznámil aktualizaci.
Lepší skenování?
Google neobvykle zveřejnil rovnou, jak aplikace vypadala dříve, respektive jak vypadá nyní, a jak vypadá po aktualizaci. Čeho si jde hned na první pohled všimnout, je více prostoru pro samotný naskenovaný dokument. Využívá se více prostoru, přičemž horní panel praktický zmizel.
Spodní část lépe pracuje s prostorem. Například tlačítka pro vylepšování a úpravy dokumentů jsou hned po skenem a celkově i zobrazení jednotlivých stránek je kompaktnější. Navíc aplikace nyní nezobrazuje jen jeden sken, rovnou se nabízí další po stranách pro rychlejší a plynulejší přechod.
Jak je vidět, tentokrát jsme se nedočkali nějaké nové AI funkce, ale došlo jen na přepracování celého zobrazení, což rozhodně není na škodu. Zpravidla Google plýtval místem na obrazovce, ale tady se šlo opačnou cestou, což asi mnozí ocení.
