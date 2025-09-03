Řada Oppo A6 se dočkala verze GT

Řada Oppo A6 se dočkala verze GT
2025-09-03T11:39:20+02:00
• 3. 9. 2025#Android #Smartphony

Oppo A6 GT 5G | Zdroj: Gizmochina

Doslova jen pár dnů od oznámení modelu A6 Max 5G má společnost Oppo dokončeného dalšího zástupce do totožné série. Oficiálním představením prošla novinka s označením A6 GT 5G. Nicméně hned v úvodu můžeme prozradit, že dnešní přírůstek bude určitě pouze do počtu. Zařízení totiž převzalo většinu prvků od A6 Max.

Průměrný přebal

Vpředu je opětovně připraven 6,8palcový AMOLED panel s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hardwarová stránka zahrnuje čipset Snapdragon 7 Gen 3 od Qualcommu. Ovšem čínský výrobce si alespoň připravil více paměťových konfigurací, kde nejvyšší verze nabídne 12GB operační paměť RAM po boku 512GB interního úložiště.

Oppo A6 GT 5G 2 1440x1440x Oppo A6 GT 5G 3 1440x1440x Oppo A6 GT 5G 1 1440x1440x

Oppo A6 GT 5G | Zdroj: Gizmochina

Telefon na svých bedrech nese dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a 7 000mAh článek baterie s technologií rychlého 80W nabíjení. Uvnitř běží operační systém Android 15 pod vlastní platformou ColorOS. Mezi základními prvky výbavy se také objevuje optický snímač otisků prstů pod displejem, 32MPx selfie kamerka či technologie NFC.

K dispozici jsou tři barevné možnosti (bílá, modrá, růžová) za níže uvedené prodejní ceny. Nakonec se spekuluje, že oba telefony vyjdou ještě jednou, a to jako model Oppo F31 Pro+.

  • 8+256 GB = cca 5 006 Kč
  • 12+256 GB = cca 5 595 Kč
  • 12+512 GB = cca 6 185 Kč

Zdroj: gizmochina.com

Je ChatGPT-5 zklamání?

