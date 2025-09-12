WhatsApp pro iOS nyní podporuje nativní Live fotky

Zdroj: Dotekománie
Společnost Meta vydala novou aktualizaci své aplikace WhatsApp pro iOS (verze 25.24.10.72) v rámci beta programu. Tato verze přináší dlouho očekávanou funkci – možnost odesílání a přijímání Live fotek v jejich původní podobě, tedy včetně pohybu a zvuku. Novinka je aktuálně dostupná omezenému počtu uživatelů, ale představuje důležitý krok ke sjednocení zážitku napříč platformami.
Živé fotky v aplikaci WhatsApp pro iOS
Live fotky jsou krátké animace zachycené iPhonem – několik sekund pohybu a zvuku před a po pořízení snímku. Doposud však WhatsApp při sdílení těchto fotografií omezoval jejich funkcionalitu. Fotky bylo možné odesílat buď jako statické obrázky, nebo v horší kvalitě jako zvukově omezené GIFy. S nejnovější aktualizací se tento nedostatek odstraňuje. Uživatelé nyní mohou posílat Live Photos ve své plné dynamické podobě, což přináší autentičtější a plynulejší zážitek při prohlížení vzpomínek.
Při sdílení Live fotek se v náhledu zobrazí malá ikona Live, která upozorňuje příjemce, že se jedná o dynamický snímek. Po klepnutí na tuto ikonu se přehraje pohyb i zvuk. Pokud si příjemce uloží fotografii do galerie, v aplikaci Fotky na iOS se automaticky uloží jako Live fotka. Důležitou novinkou je i kompatibilita mezi operačními systémy: pokud uživatel Androidu obdrží Live fotku, zobrazí se mu jako motion fotka. A obráceně, pokud uživatel Androidu odešle pohyblivý snímek, iOS jej rozpozná a uloží jako Live fotku. WhatsApp také nově nabízí možnost zvolit, zda chcete fotografii odeslat jako statický obrázek, pomocí nového přepínače v galerii.
Tato funkce je zatím dostupná pouze omezenému počtu beta testerů, kteří mají nejnovější verzi WhatsApp z aplikace TestFlight. Zajímavostí je, že podle informací webu WABetaInfo se novinka objevila i u některých uživatelů stabilní verze, což může naznačovat širší testování nebo blížící se veřejné vydání.
