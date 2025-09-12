Firefox přidává AI shrnutí webů, stačí zatřást iPhonem

Zdroj: Android Police
Mozilla opět posouvá hranice prohlížení na mobilních zařízeních. Nová funkce v prohlížeči Firefox umožní rychlé shrnutí obsahu webových stránek pomocí umělé inteligence – a stačí k tomu jediné gesto: zatřesení iPhonem.
Chytré souhrny webového obsahu ve Firefoxu pomocí AI
Funkce je aktuálně dostupná výhradně pro anglicky mluvící uživatele iOS zařízení v USA. Očekává se ale, že se brzy rozšíří i do dalších regionů a pro další jazyky. Shrnutí stránky pomocí AI je součástí snahy Mozilly nabídnout alternativu k podobným nástrojům od Googlu a dalších. Mozilla klade důraz na soukromí a jednoduchost.
Na rozdíl od ostatních služeb není třeba složitě proklikávat menu nebo spouštět aplikace třetích stran. Ve Firefoxu stačí zatřást iPhonem, nebo klepnout na ikonu blesku vedle adresního řádku. Případně otevřít menu se třemi tečkami a zvolit „Summarize page“. AI souhrn funguje pro stránky s obsahem do 5 000 slov, přičemž přesný limit je orientační. Pokud se stránka nevejde do limitu, funkce může být nedostupná.
Mozilla klade důraz na bezpečnost a soukromí uživatelů. Shrnutí se vytváří buď přímo na zařízení pomocí Apple Intelligence, pokud máte iPhone 15 (nebo novější) a běží vám na něm iOS 26, nebo přes cloudovou AI Mozilly, která bezpečně zpracuje text a vytvoří shrnutí. V obou případech má uživatel nad funkcí plnou kontrolu, lze ji kdykoliv vypnout v nastavení prohlížeče.
Novinka přichází po nedávném uvedení experimentální funkce Link Previews, která v květnu nabídla náhled odkazů s využitím umělé inteligence. Ta zobrazovala klíčové body z cílové stránky, což uživatelům umožnilo rozhodnout, zda vůbec chtějí daný odkaz otevřít. Nová funkce AI shrnutí celé stránky tak navazuje na stejnou myšlenku: zrychlit orientaci v obsahu, ušetřit čas a omezit zahlcení informacemi.
Ačkoliv je zatím funkce dostupná jen v omezeném rozsahu, její příchod naznačuje další směřování Mozilly: chytré funkce s AI, které neobětují soukromí uživatele.
Zdroj: engadget.com
