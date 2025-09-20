Vivo Y50i má pořádnou baterii, ale i cenu

Zdroj: Vivo
Někteří výrobci vydávají na trh mnoho modelů s drobnými rozdíly, přičemž je někdy problém je najít. Po uvedení modelů série Y zde máme další kousek v podobě Vivo Y50i.
Jen ta baterie
Mobily z nejnižší kategorie začínají být zajímavé, nebo minimálně mají dnes už i odolnost vůči vodě a prachu, nechybí kolikrát ani větší kapacita baterie, případně je nadstandardní. To je i případ Vivo Y50i, kde je certifikace IP64. Díky tomu by mobilu neměl vadit například déšť nebo jiné potřísnění vodou. Baterie zde má kapacitu 6000 mAh, což je nadstandardní hodnota, ale nabíjení je jen 15W. Zvláštní je, že v balení je daleko rychlejší nabíječka.
Zbylé specifikace už nejsou tak zajímavé. Displej má jen HD+ rozlišení a úložiště je řešeno starší technologií eMMC 5.1. Na zadní straně jsou sice dva foťáky, ale společnost i tak zmiňuje jen jeden, 13MPx. Vivo Y50i má konektor pro sluchátka. O výkon se stará Dimensity 6300, takže zde nechybí podpora pro sítě páté generace.
Vivo Y50i je tak více méně základní mobil, respektive spadá do nejnižší kategorie, ale cena je nastavena v přepočtu přibližně na 4 400 Kč. Ale to je částka bez daně a dalších poplatků. Pokud mobil zamíří do Evropy s takovou sumou, asi nemá šanci na úspěch v kategorii, kde je silná konkurence.
Specifikace Vivo Y50i
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 1000 nitů
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB eMMC 5.1
- Android 15 + OriginOS 5
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- ? MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 13 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- 3.5mm jack
- IP64
- 5G, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.4, WiFi 5, NFC
- rozměry: 167,3 x 76,95 x 8,19 mm; 204 gramů
- baterie: 6000 mAh + 15W
Zdroj: gsmarena.com
