Recenze Samsung Galaxy Z Flip 7 – tenčí i chytřejší

Jihokorejský gigant Samsung, který se stal synonymem pro skládací telefony, pokračuje ve své inovativní řadě skládacích smartphonů Galaxy Z. Model Galaxy Z Flip 7 představil Samsung na velkolepé červencové akci Galaxy Unpacked.
Po jeho testování mám jasno – je super, ale stále není bez chyb. Co přesně Z Flip 7 umí a kde ztrácí body? A je stále jen „módním doplňkem“, nebo se konečně stává plnohodnotným smartphonem pro každodenní požívání?
Design a konstrukce
Samsung Galaxy Z Flip 7 si stále zachovává svůj ikonický design ve stylu „véčka“, který známe z předchozích generací. Přichází však se zásadními vylepšeními, které ho posouvají na novou úroveň. Díky vylepšenému pantu je telefon tenčí i lehčí, takže se ještě lépe drží v ruce a perfektně padne do kapsy. Údajně by pak měla být vylepšená i odolnost vůči vodě a prachu. Oficiální rating je ale stejně jako u předchozího modelu IP48.
Rozložený má telefon šířku pouhých 6,5 mm, složená šířka pak dosahuje na 13,7 mm. Právě kompaktnost tohoto telefonu je jeho vlastností, kterou jsem si v průběhu testování oblíbil nejvíce. Jak jinak byste totiž schovali obří 6,9palcový displej do kapsy. Navíc se nemusíte bát, že při dobíhání autobusu telefon z kapsy vyskočí.
Trochu horší už je pak ale obsluha telefonu jednou rukou. V okamžiku, kdy máte druhou ruku plnou, nesete deštník a potřebujete telefon rozložit, pouštíte se do opravdu obtížného úkolu. Po testování však s klidem mohu říct, že i to se dá časem naučit. Jen pozor, ať u toho telefon neupustíte.
Displej
Displej nového Galaxy Z Flip 7 je naprosto neskutečný. Jaký z nich ale myslím? No přece oba. Hlavním displejem telefonu je 6,9palcový Dynamic AMOLED 2X panel, který opravdu nemůžu vynachválit. Rozlišení 2520 x 1080 pixelů, obnovovací frekvence 120 Hz a celkem 16 milionů barev jen těžko nechávají prostor konkurenci.
Druhý, vedlejší displej je tvořen Super AMOLED panelem o rozlišení 1048 x 948 pixelů a disponuje 4,1palcovou úhlopříčkou. Na rozdíl od předchozí generaci či nové „Fan Edition“ je vedlejší displej nového modelu Z Flip 7 v podstatě bezrámečkový. Stále však slouží pouze pro jednodušší úkoly od zobrazení kalendáře po počítání na kalkulačce. Výborně se ale hodí třeba při focení selfie.
Oba displeje mají maximální jasnost 2600 nitů, což se během testování ukázalo jako dostatečná hodnota. Displej je totiž krásně čitelný i na přímém slunci. Jedna malá nepříjemnost by zde ale stále byla. I přes veškerá vylepšení je na hlavním displeje z některých úhlů stále viditelný ohyb. Ty, co si opravdu potrpí na obraz, může například při sledování videa rušit.
Baterie
Na baterii Samsung nezapomněl. Naopak. Právě baterie je jednou z oblastí, kde Z Flip 7 udělal oproti předchozí generaci výrazný pokrok. Jihokorejská společnost do tenčího těla dokázala dostat baterii rovnou o 300 mAh větší. Celková kapacita baterie nového Z Flipu tak dosahuje na 4300 mAh.
Přítomnost nové baterie je znát na každém kroku a i při náročnějším používání telefonu mi Z Flip 7 během testu vydržel téměř vždy celý den. Pokud však na svůj telefon nejste moc „fixování“ spolehlivě se dostanete i na výdrž blížící se dvěma dnům. Oficiální specifikace Samsungu pak hovoří o výdrži až 31 hodin při přehrávání videa. Telefon rovněž podporuje 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení, což už je ale spíše standardem. Doba nabití pomocí kabelu se tak v testu pohybovala zhruba okolo 90 minut.
Systém a software
Skládací Z Flip 7 se pyšní operačním systémem Android 16, který s nadstavbou One UI 8.0 šlape jako hodinky. Systém jako takový je naprosto plynulý a bloatware minimální (ještě aby ne). Zkrátka jde o klasiku Samsungu, na kterou jsme u nejnovějších modelů zvyklí. Optimalizace je perfektní a vše běží tak, jak by mělo.
Z funkcí potěší například „Now Brief“, tedy jakýsi personalizovaný přehled dne na bázi AI. Asistent Gemini je samozřejmostí, velmi se mi ale líbila možnost jeho využití na vedlejším displeji. Těšit se pak můžete také na sedmiletou podporu aktualizací Androidu, včetně bezpečnostních záplat.
Fotoaparát
Galaxy Z Flip 7 disponuje celkem dvěma zadními fotoaparáty o rozlišení 50 a 12 Mpx. Jeho fotografie rozhodně nejde srovnávat s nejnovějšími vlajkovými modely. Na skládací telefon jsou ale fotky více než obstojné. Výborně si vede také přední 10Mpx fotoaparát. Selfie si ale stejně raději vyfotíte zadní kamerou díky vedlejšímu displeji.
Takto vypadá například maximální desetinásobný digitální zoom. Ostrost už je dávno pryč, ale výsledek rozhodně není špatný.
S fotkami na denním světle nemá Samsung Galaxy Z Flip 7 nejmenší problém. Snímky jsou ostré, barvy živé a především reálné.
Ani noční fotky nejsou pro Z Flip 7 velkým problémem. Rozdíl oproti například Samsungu Galaxy S25+, který jsem nedávno testoval, je samozřejmě znát. „Skládačka“ však stále doručí velmi zajímavé fotky, za které se rozhodně nebudete muset stydět.
Podtrženo, sečteno, fototoaparát Z Flipu 7 prostě není na úrovni top modelů řady S. Pro většinu uživatelů jsou ale snímky z něj více než dostačující a nabízí skvělé výsledky. Díky skládací konstrukci je navíc občas i proces focení mnohem zábavnější i praktičtější. Postavení telefonu na stůl, lavičku v parku či zídku může nahradit i stativ. Možnost náhledu na vnějším displeji je pak také k nezaplacení.
Hardware
V útrobách skládacího Z Flipu 7 tepe nejnovější čipset Samsung Exynos 2500. Ten vystihují následující specifikace jako je deset jader či 3nm technologie. Čip je doplněn také operační pamětí 12 GB. Tato kombinace zajišťuje opravdu dostatečný výkonu na drtivou většinu úkonů. Oproti „vlajkám“ je výsledek v populárním benchmarku Geekbench 6 možná poněkud slabší. Na skládací telefon však za mě jde o perfektní čísla.
Záseky zkrátka nehrozí ani při hraní náročnějších her nebo pokusech o multitasking. Místo na všechny potřebné aplikace a vaši galerii fotek pak zajistí 256GB úložiště. Zákazníkům je k dispozici i varianta s 512GB úložištěm. Za tu si však připlatíte další tři tisíce korun.
Specifikace Samsung Galaxy Z Flip 7
- displeje:
- hlavní displej: 6,9 palce, Dynamic AMOLED 2X, 2520 x 1080 pixelů, 120 Hz
- vedlejší displej: 4,1 palce, Super AMOLED, 1048 x 948 pixelů
- operační systém: Android 16 + One UI 8
- paměť RAM: 12 GB
- úložiště: 256 GB
- procesor: Exynos 2500
- baterie: 4300 mAh
- fotoaparáty:
- zadní: 50 + 12 Mpx
- přední: 10 Mpx
- rozměry: 166,7 mm x 75,2 mm x 6,5 mm, po složení 85,5 mm x 75,2 mm x 13,7 mm
- hmotnost: 188 g
- cena: 29 990 korun českých
Závěrečné zhodnocení Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7 už není jen hezká hračka, ale plnohodnotný a velmi schopný moderní chytrý telefon, který se dokáže měřit s nejlepšími. Vylepšení v oblastech baterie, displeje i výkonu posunuly telefon na novou úroveň. Přesto ale stále platí, že za unikátní skládací konstrukci je nutné přistoupit na pár kompromisů, zejména pak vyšší ceny.
Z Flip 7 si však bezesporu zaslouží pořádnou dávku pozornosti. Pokud hledáte stylový telefon, který se vejde do každé kapsy a neztrácí na výkonu, Galaxy Z Flip 7 je rozhodně skvělou volbou.
Klady
- design a kompaktnost
- vnější displej
- výdrž baterie
Zápory
- vyšší cena
