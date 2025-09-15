Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz36
Google letos mění své zažité zvyky a místo jedné verze systému se dočkáme dvou. První zde máme stabilní Android 16 a později v tomto roce bude vydána ještě jedna verze, možná ponese označení Android 16.1, ale to ještě nevíme přesně. I tak začínají aktualizace mobilů právě na Android 16.
Android 16 vychází ve stabilní verzi, nechť započnou aktualizace
Dostupnost aktualizace na Android 16
Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 16. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 16 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.
- Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
- Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 16 u majitelů v České republice.
- Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.
Již máte aktualizaci na Android 16? Dejte nám vědět do komentářů.
Nově přidané modely za aktuální týden:
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7 (S)
- Pixel 7 Pro (S)
- Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
- Pixel 8 (S)
- Pixel 8 Pro (S)
- Pixel 8a (S)
- Pixel 9 (S)
- Pixel 9a (S)
- Pixel 9 Pro (S)
- Pixel 9 Pro XL (S)
- Pixel 9 Pro Fold
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře
V S16. 6. 2025, 19:29
Pixel 6 – už se stahuje.
V S17. 6. 2025, 11:59
… funguje bez problémů.
Josef0111. 6. 2025, 21:32
Honor magic 7 pro.
Přemysl Vaculík12. 6. 2025, 12:12
Skutečně má Honor už Android 16?
Josef Vyskočil11. 6. 2025, 20:47
Pixel 7a hotovo.
Ondrej Seda11. 6. 2025, 17:45
Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ. Automaticky včetně June 2025 patches.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:00
Díky, přidáno.
Ondrej Seda11. 6. 2025, 17:44
Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:01
Díky, přidáno.
david_1311. 6. 2025, 14:36
Pixel 8a včera stažena aktualizace na A16. 🙂
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:01
Díky, přidáno.
Ivan Šuhajda11. 6. 2025, 14:03
prave jsem nainstaloval na Pixel 7 pro
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Ivan Šuhajda12. 6. 2025, 9:39
Dnes rano jsem provedl instalaci i na druhy pixel 7 pro. Zatim bez komplikaci.
Michal Mazgal11. 6. 2025, 13:57
Pixel 8 Pro 512, aktualizace dnes v noci, vše vypadá stejně. Mobil mnohem pomaleji maže fotky a videa. Dnes před chvílí mi to napsalo, tě mi to chrání baterii a že tu funkci můžu vypnout. Psaní na klávesnici se zlepšilo. Mám ochranné sklo a to blblo. Teď je to ok. Pro vložení na bezdrátovou nabíječku nechtěl reagovat na dotyk, teď vše naprosto ok. Design stejný. Česká distribuce Datart.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Patrik Heitmar11. 6. 2025, 9:04
Pixel 8 pro aktualizace hotovo jen mi není jasné kde jsou ty změny ukazatel baterie měl vypadat jinak ukazatel zesílení a zeslabení zvuku taky atd ale ten systém vypadá pořád stejně jediné co jsem objevil tak je v notifikačním centru že se jinak chovají ty upozornění když je chci zavřít a podobně jinak nic tak nevím🤔
Matej Bartos11. 6. 2025, 9:25
Nastaveni -Baterie – Stav baterie
Uvidite jeji kondici vyjadrenou procenty
Matej Bartos11. 6. 2025, 8:54
Pixel 9pro XL (alza) aktualizovano uz vcera po 21:00
Stejne tak koleguv 7pro (alza)
A sluzebni 7a (alza)
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Robert Helešic11. 6. 2025, 6:31
Pixel 9a právě stahuji 😉
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 19:02
Díky, přidáno.
Veruuunka S11. 6. 2025, 6:09
Pixel 9 pro právě aktualizuji
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Jiří Kocina11. 6. 2025, 5:56
Pixel 7 právě nainstalováno
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Jan Ryba11. 6. 2025, 5:20
Pixel 8 Pro, distribuce Mironet
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:14
Díky, přidáno.
Vratislav měchura11. 6. 2025, 4:34
Pixel 8, aktualizace se stahuje, cz distribuce O2.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.
Mdiskuze Mdiskuze11. 6. 2025, 0:32
Pixel 8 pro a 9a, oba CZ. Aktualizace hotová, běží.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.
Michal Krajči10. 6. 2025, 22:25
Práve ho inštalujem na Pixel 8a. Díky za info borci :)
Pavel Horák11. 6. 2025, 0:42
Potvrzuji Pixel 8a nainstalováno a běží.
Přemysl Vaculík11. 6. 2025, 6:15
Díky, přidáno.