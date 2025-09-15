Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci aktualizováno

Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
2025-09-15T16:50:38+02:00
• 15. 9. 2025#Aktualizace #Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

36

Google letos mění své zažité zvyky a místo jedné verze systému se dočkáme dvou. První zde máme stabilní Android 16 a později v tomto roce bude vydána ještě jedna verze, možná ponese označení Android 16.1, ale to ještě nevíme přesně. I tak začínají aktualizace mobilů právě na Android 16.

Android 16 vychází ve stabilní verzi, nechť započnou aktualizace

Dostupnost aktualizace na Android 16

Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 16. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 16 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.

Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Google

  • Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
  • Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 16 u majitelů v České republice.
  • Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.

Již máte aktualizaci na Android 16? Dejte nám vědět do komentářů.

Nově přidané modely za aktuální týden:

  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung

  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S25 Ultra

Google

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7 (S)
  • Pixel 7 Pro (S)
  • Pixel 7a
  • Pixel Fold
  • Pixel Tablet
  • Pixel 8 (S)
  • Pixel 8 Pro (S)
  • Pixel 8a (S)
  • Pixel 9 (S)
  • Pixel 9a (S)
  • Pixel 9 Pro (S)
  • Pixel 9 Pro XL (S)
  • Pixel 9 Pro Fold

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

V S

16. 6. 2025, 19:29

Pixel 6 – už se stahuje.

V S

17. 6. 2025, 11:59

… funguje bez problémů.

Josef01

11. 6. 2025, 21:32

Honor magic 7 pro.

Přemysl Vaculík

VIP 12. 6. 2025, 12:12

Skutečně má Honor už Android 16?

Josef Vyskočil

11. 6. 2025, 20:47

Pixel 7a hotovo.

Ondrej Seda

11. 6. 2025, 17:45

Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ. Automaticky včetně June 2025 patches.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:00

Díky, přidáno.

Ondrej Seda

11. 6. 2025, 17:44

Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:01

Díky, přidáno.

david_13

11. 6. 2025, 14:36

Pixel 8a včera stažena aktualizace na A16. 🙂

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:01

Díky, přidáno.

Ivan Šuhajda

11. 6. 2025, 14:03

prave jsem nainstaloval na Pixel 7 pro

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Ivan Šuhajda

12. 6. 2025, 9:39

Dnes rano jsem provedl instalaci i na druhy pixel 7 pro. Zatim bez komplikaci.

Michal Mazgal

11. 6. 2025, 13:57

Pixel 8 Pro 512, aktualizace dnes v noci, vše vypadá stejně. Mobil mnohem pomaleji maže fotky a videa. Dnes před chvílí mi to napsalo, tě mi to chrání baterii a že tu funkci můžu vypnout. Psaní na klávesnici se zlepšilo. Mám ochranné sklo a to blblo. Teď je to ok. Pro vložení na bezdrátovou nabíječku nechtěl reagovat na dotyk, teď vše naprosto ok. Design stejný. Česká distribuce Datart.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Patrik Heitmar

11. 6. 2025, 9:04

Pixel 8 pro aktualizace hotovo jen mi není jasné kde jsou ty změny ukazatel baterie měl vypadat jinak ukazatel zesílení a zeslabení zvuku taky atd ale ten systém vypadá pořád stejně jediné co jsem objevil tak je v notifikačním centru že se jinak chovají ty upozornění když je chci zavřít a podobně jinak nic tak nevím🤔

Matej Bartos

11. 6. 2025, 9:25

Nastaveni -Baterie – Stav baterie

Uvidite jeji kondici vyjadrenou procenty

Matej Bartos

11. 6. 2025, 8:54

Pixel 9pro XL (alza) aktualizovano uz vcera po 21:00
Stejne tak koleguv 7pro (alza)
A sluzebni 7a (alza)

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Robert Helešic

11. 6. 2025, 6:31

Pixel 9a právě stahuji 😉

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Veruuunka S

11. 6. 2025, 6:09

Pixel 9 pro právě aktualizuji

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Jiří Kocina

11. 6. 2025, 5:56

Pixel 7 právě nainstalováno

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Jan Ryba

11. 6. 2025, 5:20

Pixel 8 Pro, distribuce Mironet

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Vratislav měchura

11. 6. 2025, 4:34

Pixel 8, aktualizace se stahuje, cz distribuce O2.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Mdiskuze Mdiskuze

11. 6. 2025, 0:32

Pixel 8 pro a 9a, oba CZ. Aktualizace hotová, běží.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Michal Krajči

10. 6. 2025, 22:25

Práve ho inštalujem na Pixel 8a. Díky za info borci :)

Pavel Horák

11. 6. 2025, 0:42

Potvrzuji Pixel 8a nainstalováno a běží.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat