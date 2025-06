Realme C71 přichází s ještě větší baterií

Zdroj: Realme

V tomto týdnu byl uveden model Realme C73 5G, který zapadá do základní třídy, i tak může zaujmout kapacitou baterie. Výrobce pokračuje v představování a nyní zde máme Realme C71. Jak už název více méně napovídá, zde nebude podpora pro 5G, ale to ještě neznamená, že i ostatní specifikace jsou horší v porovnání s Realme C73.

Jeden krok zpět, dva vpřed

Absence 5G v některých končinách nemusí ani vadit, ale naštěstí Realme C71 dostal jako kompenzaci vylepšené jiné specifikace. Například se nabízí ještě větší kapacita baterie, ale podstatnější je rychlejší nabíjení v porovnání s Realme C73. U dnešní novinky se nabízí 45W technologie. Další vylepšení jde vidět u zadní kamery, která dostala více megapixelů.

Hodně součástí je ale stejných, jako například displej. Ten má stále slabé rozlišení a snaží se lákat na 120Hz obnovovací frekvenci. Nedošlo ale jen na odebrání 5G, dotklo se to i procesoru. Místo čipu od Mediateku se zde nově nabízí UNISOC T7250. Měl by dostačovat na základní věci, ale rychlík to nebude.

Realme C71 má odolat střetnutí s vodou, ale výrobce v tomto ohledu neuvádí přesně, jakou má mobil certifikaci. Odhadujeme, že se bude jednat minimálně o IP64. Realme C71 má nastavenou cenu u základního modelu po přepočtu přibližně na 3300 Kč. Kdy se novinka dostane k nám, zatím nevíme.

Specifikace Realme C71

displej: 6,67 palců, 720×1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz, až 725 nitů

procesor: UNISOC T7250

4/6GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 15 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx sekundární foťák přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

MIL-STD 810H

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

rozměry: 165,8 x 75,9 x 7,79 mm; 196 gramů

baterie: 6300 mAh + 45W

Zdroj: gsmarena.com

