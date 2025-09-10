Ušetřete při upgradu: získejte doživotní Microsoft Office 2021 za 768 Kč ještě před koncem podpory Office 2019 KOMERČNÍ ČLÁNEK

2025-09-10T15:00:45+02:00
• 10. 9. 2025#Aplikace

Microsoft ukončí podporu Office 2016 a Office 2019 už 14. října. Co to znamená pro miliony uživatelů? A jak můžete přejít na modernější řešení výhodněji než kdy dřív? Microsoft oficiálně oznámil, že Office 2016 a Office 2019 přestanou dostávat aktualizace – včetně těch bezpečnostních – už v říjnu 2025. Pro domácnosti i firmy, které na těchto verzích stále pracují, to znamená zvýšené riziko bezpečnostních hrozeb a nekompatibility se současnými systémy.

Získejte Microsoft Office 2021 Professional Plus nebo Windows 11 za zlomek ceny

Používat neaktualizovaný software je nejen nebezpečné, ale také značně nepraktické. A právě proto se nabízí jednoduché řešení: přejít na Microsoft Office 2021 – moderní a podporovanou verzi s doživotní licencí.

Office 2021 za zlomek ceny? Ano, díky Godeal24

Zatímco oficiální cena Office 2021 Pro ve Microsoft Store činí 6 057 Kč (249 eur), na ověřeném e-shopu GoDeal24 ho můžete získat jen za 768 Kč (31,55 eur). A pokud kupujete více licencí – například pro celý tým nebo rodinu – cena může klesnout až na 634 Kč (26,05 eur) za jednu.

To znamená, že ušetříte až 90 % oproti běžné ceně, a přitom získáte:

  • Word, Excel a PowerPoint,
  • Outlook, Publisher a Access,
  • Skype for Business,
  • doživotní licenci bez nutnosti předplatného,
  • podporu pro lokální ukládání i cloud přes OneDrive.

Office 2021 přináší vylepšené nástroje pro spolupráci v reálném čase, pokročilý tmavý režim, vysoké DPI rozhraní a vylepšenou stabilitu. Díky těmto funkcím zůstává práce nejen efektivní, ale i příjemná na pohled a přístupná v různých pracovních prostředích.

250828 720p gd24 € 1280x720x

Navrženo pro malé a střední podniky

Office 2021 je ideálním řešením pro podnikatele a malé firmy, které potřebují spolehlivý kancelářský balík bez měsíčních poplatků. Software je plně kompatibilní s Windows 10 i 11, což zaručuje dlouhodobou použitelnost.

Jak postupovat? Jednoduše a bez starostí

  • Navštivte web Godeal24.com.
  • Vyberte si Microsoft Office 2021 Professional Plus.
  • Využijte aktuální výprodejovou cenu.
  • Získejte okamžité doručení licenčního klíče na e-mail.

Stáhněte, nainstalujte a aktivujte – to je vše.

Nejlepší kancelář za nejlepší cenu! Využijte omezenou slevu! (Kód kupónu SGO62)

 

Pokud chcete koupit Win 11 Pro, platí 50% sleva. Nemusíte tedy nakupovat přímo od společnosti Microsoft. Místo toho si pořiďte licenci od Godeal24 za pouhých 329,62 Kč. Jedná se o jednorázovou platbu, doživotní použití a stejný originální Win 11 Pro, jaký byste dostali v obchodě MS!

Výjimečná sleva! Poloviční sleva na originální operační systém Win! (Kód kupónu „SGO50“)

 

Vhodné pro různé potřeby! Sdílejte Godeal24 se svými přáteli! (Kód kupónu SGO50)

 

Větší sleva na balíčky! Vylepšete svůj počítač najednou! (Kód kupónu SGO62)

 

Bezkonkurenční ceny! Upgradujte ještě dnes a ušetřete!

 

>>> Více nástrojů

 

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 9. 9. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

