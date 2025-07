RCS se dočkalo aktualizace, vylepšení je i v oblasti zvuku

Zdroj: DALL·E 3

SMS a MMS zprávy jsou minulostí. Jednak lidi spíše používají komunikační platformy, ale je zde i modernější standard Rich Communication Services, který je znám jako RCS. Někteří jej v mobilech uvádí jako Chat v rámci běžných zpráv. Co se týče standardu jako takového, tak ho řeší specifikace RCS Universal Profile, přičemž nyní byla zveřejněna verze 3.1. Ta obsahuje několik aktualizací.

xHE-AAC

RCS Universal Profile 3.1 konkrétně má řešit hlavně samotnou inicializaci a propojení s operátorem. Celý proces měl být upraven, aby byl stabilnější a rychlejší. Zejména pak samotné první nastavení by mělo být rychlejší a spolehlivější. Mělo by se objevit méně komplikací, případně špatných pokusů. Toto ale asi nepozná jen tak každý uživatel, i tak je to krok správným směrem.

Druhá novinka, která je pro koncové uživatele podstatnější, se týká audio kodeku. RCS Universal Profile již v dřívějších verzích mělo podporu pro kodek xHE-AAC, ale jen ve formě dekódování. Verze 3.1 ale rozšiřuje podporu a nově se bude používat i pro kódování, jako základní kodek. Mezi hlavními benefity má být čistější zvuk bez větších artefaktů, přičemž má být zachována efektivita, tedy že se nebude přenášet zbytečně mnoho dat.

Nový kodek hlavně využijete u hlasových zpráv. Nyní tedy bude záležet na výrobcích a operátorech, jak rychle implementují tuto novinku, ale vzhledem k tomu, že zde panuje tak trochu konkurenční boj, tak neočekáváme nějaké zdržování. Hlavně tedy ze strany Googlu, který v tomto udává tempo. Jen pro doplnění, tak před měsícem vydaná verze RCS Universal Profile 3.0 právě řešila kompletní podporu end-to-end šifrování mezi Androidy a iPhony.

Zdroj: androidauthority.com



