Nothing Ear (3) sluchátka se představí 18. září, takto vypadají
2025-09-11T14:20:59+02:00
• 11. 9. 2025#Příslušenství

Zdroj: Nothing

V roce 2023 jsme se dočkali sluchátek Nothing Ear (2) (recenze) a rok na to přišla další generace Nothing Ear (a) a Ear, což bylo poněkud matoucí, ale společnost se vrací k původnímu značení a již za pár dnů se dočkáme Nothing Ear (3). Společnost nám poskytla i materiály s oficiálním podobou.

Nothing Ear (3)

Že společnosti ukazují části produktů nebo postupně poodhalují specifikace, není nic neobvyklého. Dělá to několik firem a Nothing není výjimkou. Společnost nám poskytla obrázek finální podoby Nothing Ear (3). Jak je vidět, bezdrátová sluchátka zůstávají věrná zavedenému designovému stylu. Došlo na několik změn a rovnou si říkáme, na co je tlačítko s označením Talk na krabičce.

„S Ear (3) jsme zdokonalili náš designový jazyk tím, že jsme se zaměřili na základní prvky: technické provedení a uživatelský zážitek. Výsledkem je vylepšený produkt, který vypadá a působí jinak a funguje způsobem, který je v tomto odvětví zcela nový. Přístup k materiálům a procesům, zejména použití eloxovaného hliníku pro konstrukci pouzdra a anténu sluchátek, umožnil vytvořit produkt, který je nepochybně nový, ale přesto nezaměnitelně Nothing.

4x5 2160x2700x Nothing Ear (3)

Zdroj: Nothing

Nová sluchátka, respektive krabička se vyznačuje 100% recyklovaným eloxovaným hliníkem. Došlo na upravení křivek a kromě toho se máme těšit na nový mikrofon. Také došlo na upravení antény, která má jen 0,35 mm. Kromě toho se máme těšit na vyšší odolnost a samozřejmě zlepšení zvukového výstupu. Zde předpokládáme, že se zapracovalo i na ANC, tedy aktivním potlačení hluku.

Samotné představení sluchátek Nothing Ear (3) je naplánované na čtvrtek 18. září v 14:00 středoevropského času.

Zdroj: Nothing

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Dotekománie.cz

