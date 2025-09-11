Nothing Ear (3) sluchátka se představí 18. září, takto vypadají

Zdroj: Nothing
V roce 2023 jsme se dočkali sluchátek Nothing Ear (2) (recenze) a rok na to přišla další generace Nothing Ear (a) a Ear, což bylo poněkud matoucí, ale společnost se vrací k původnímu značení a již za pár dnů se dočkáme Nothing Ear (3). Společnost nám poskytla i materiály s oficiálním podobou.
Nothing Ear (3)
Že společnosti ukazují části produktů nebo postupně poodhalují specifikace, není nic neobvyklého. Dělá to několik firem a Nothing není výjimkou. Společnost nám poskytla obrázek finální podoby Nothing Ear (3). Jak je vidět, bezdrátová sluchátka zůstávají věrná zavedenému designovému stylu. Došlo na několik změn a rovnou si říkáme, na co je tlačítko s označením Talk na krabičce.
„S Ear (3) jsme zdokonalili náš designový jazyk tím, že jsme se zaměřili na základní prvky: technické provedení a uživatelský zážitek. Výsledkem je vylepšený produkt, který vypadá a působí jinak a funguje způsobem, který je v tomto odvětví zcela nový. Přístup k materiálům a procesům, zejména použití eloxovaného hliníku pro konstrukci pouzdra a anténu sluchátek, umožnil vytvořit produkt, který je nepochybně nový, ale přesto nezaměnitelně Nothing.“
Nová sluchátka, respektive krabička se vyznačuje 100% recyklovaným eloxovaným hliníkem. Došlo na upravení křivek a kromě toho se máme těšit na nový mikrofon. Také došlo na upravení antény, která má jen 0,35 mm. Kromě toho se máme těšit na vyšší odolnost a samozřejmě zlepšení zvukového výstupu. Zde předpokládáme, že se zapracovalo i na ANC, tedy aktivním potlačení hluku.
Samotné představení sluchátek Nothing Ear (3) je naplánované na čtvrtek 18. září v 14:00 středoevropského času.
