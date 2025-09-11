Spotify zavádí chytré filtry: hudbu nově přizpůsobíte náladě, aktivitě nebo žánru

Zdroj: Dotekománie
Spotify přichází s další personalizační funkcí, která vám pomůže lépe ovládat, co právě posloucháte. Nové „chytré filtry“ umožní třídit knihovnu podle nálady, aktivity nebo hudebního žánru.
Spotify zavádí další novinky
Spotify pokračuje v cestě za co největší personalizací poslechu. Nejnovější funkcí jsou chytré filtry, které umožní uživatelům filtrovat obsah knihovny dle nálady, žánru nebo činnosti, které se právě věnují. Tyto filtry fungují nejen u playlistů, ale částečně také u audioknih a podcastů. Navíc mohou sloužit jako odrazový můstek pro spuštění nové relace s AI DJem, virtuálním hudebním průvodcem.
Funkce začala být dostupná od minulého pátku a nejprve ji získají předplatitelé Spotify Premium na mobilních telefonech a tabletech ve vybraných zemích – konkrétně v USA, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Irsku, na Novém Zélandu a v Jižní Africe. Spotify očekává dokončení rozšíření na zbytek světa během několika týdnů.
Zavedení smart filtrů navazuje na vlnu novinek, které Spotify v posledních měsících uvedlo s cílem zvýšit uživatelský komfort a udržet si věrnost svých posluchačů.
- V dubnu Spotify představilo nástroje pro tvorbu playlistů pomocí AI promptů.
- V květnu přibyly pokročilé nástroje pro správu playlistů a možnost vytvářet vlastní obaly.
- Novinkou je i AI DJ, se kterým si můžete „popovídat“ a přizpůsobit si výběr skladeb v reálném čase.
- Spotify rovněž inovovalo svou vlajkovou personalizovanou nabídku Discover Weekly.
Díky těmto nástrojům se aplikace snaží odlišit od konkurence, jako jsou Apple Music nebo YouTube Music, a zároveň zvýšit uživatelskou závislost na prostředí Spotify.
Navzdory novinkám se však ozývají i kritické ohlasy. Někteří uživatelé si stěžují, že je rozhraní aplikace přehlcené a nepřehledné. Integrace funkcí jako zprávy, komentáře k podcastům, ankety, otázky a odpovědi, příběhy nebo hudební videa a video podcasty připomíná spíše TikTok nebo YouTube než hudební přehrávač. Přílišná komplexita a algoritmická dominance pak podle některých vede k frustraci, a dokonce i k tomu, že uživatelé Spotify opouštějí.
Přestože část komunity vyjadřuje nespokojenost, statistiky hovoří jasně. Spotify i nadále roste. Celkový počet uživatelů vzrostl meziročně o 11 % na 696 milionů a počet předplatitelů se zvýšil o 12 % na 276 milionů. Tato čísla ukazují, že i přes kritiku Spotify úspěšně expanduje a nové funkce jako chytré filtry mohou být klíčem k dalšímu růstu, pakliže se podaří najít rovnováhu mezi funkcionalitou a přehledností.
Zdroj: techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nothing Ear (3) sluchátka se představí 18. září, takto vypadají
Samsung na CES 2026 otevře svou historicky největší expozici
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře