Spotify zavádí chytré filtry: hudbu nově přizpůsobíte náladě, aktivitě nebo žánru
2025-09-11T13:35:28+02:00
• 11. 9. 2025#Aplikace #iOS

Spotify přichází s další personalizační funkcí, která vám pomůže lépe ovládat, co právě posloucháte. Nové „chytré filtry“ umožní třídit knihovnu podle nálady, aktivity nebo hudebního žánru.

Spotify zavádí další novinky

Spotify pokračuje v cestě za co největší personalizací poslechu. Nejnovější funkcí jsou chytré filtry, které umožní uživatelům filtrovat obsah knihovny dle nálady, žánru nebo činnosti, které se právě věnují. Tyto filtry fungují nejen u playlistů, ale částečně také u audioknih a podcastů. Navíc mohou sloužit jako odrazový můstek pro spuštění nové relace s AI DJem, virtuálním hudebním průvodcem.

Funkce začala být dostupná od minulého pátku a nejprve ji získají předplatitelé Spotify Premium na mobilních telefonech a tabletech ve vybraných zemích – konkrétně v USA, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Irsku, na Novém Zélandu a v Jižní Africe. Spotify očekává dokončení rozšíření na zbytek světa během několika týdnů.

Zavedení smart filtrů navazuje na vlnu novinek, které Spotify v posledních měsících uvedlo s cílem zvýšit uživatelský komfort a udržet si věrnost svých posluchačů.

  • V dubnu Spotify představilo nástroje pro tvorbu playlistů pomocí AI promptů.
  • V květnu přibyly pokročilé nástroje pro správu playlistů a možnost vytvářet vlastní obaly.
  • Novinkou je i AI DJ, se kterým si můžete „popovídat“ a přizpůsobit si výběr skladeb v reálném čase.
  • Spotify rovněž inovovalo svou vlajkovou personalizovanou nabídku Discover Weekly.

Díky těmto nástrojům se aplikace snaží odlišit od konkurence, jako jsou Apple Music nebo YouTube Music, a zároveň zvýšit uživatelskou závislost na prostředí Spotify.

Navzdory novinkám se však ozývají i kritické ohlasy. Někteří uživatelé si stěžují, že je rozhraní aplikace přehlcené a nepřehledné. Integrace funkcí jako zprávy, komentáře k podcastům, ankety, otázky a odpovědi, příběhy nebo hudební videa a video podcasty připomíná spíše TikTok nebo YouTube než hudební přehrávač. Přílišná komplexita a algoritmická dominance pak podle některých vede k frustraci, a dokonce i k tomu, že uživatelé Spotify opouštějí.

Přestože část komunity vyjadřuje nespokojenost, statistiky hovoří jasně. Spotify i nadále roste. Celkový počet uživatelů vzrostl meziročně o 11 % na 696 milionů a počet předplatitelů se zvýšil o 12 % na 276 milionů. Tato čísla ukazují, že i přes kritiku Spotify úspěšně expanduje a nové funkce jako chytré filtry mohou být klíčem k dalšímu růstu, pakliže se podaří najít rovnováhu mezi funkcionalitou a přehledností.

Zdroj: techcrunch.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

