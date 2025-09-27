Xiaomi představuje dva nové reproduktory

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker | Zdroj: Mi
Poslední akce k aktuálním novinkám od společnosti Xiaomi přinesla i dva zajímavé reproduktory s názvem Portable Bluetooth Speaker a Sound 2 Max. Zatímco první jmenovaný bude určený pro co nejširší publikum, tak druhý přírůstek se stává historicky nejvýkonnějším audio produktem z jejich dílny. V každém případě čínský producent u obou zařízení vybral spoustu užitečných funkcí.
Žádná ořezávátka
Model Portable Bluetooth Speaker se chlubí dvěma 40mm měniči a jedním pasivním zářičem. Jednolitou konstrukci ze slitiny hliníku vyplňuje 1 980mAh baterie s maximální 10hodinovou výdrží nebo 4GB interní úložiště, které pojme okolo 750 skladeb. Nechybí funkce Bluetooth 5.4, rychlé párování přes NFC, případně certifikace odolnosti IP66.
Samozřejmostí je možnost spárování až 10 reproduktorů mezi sebou a integrovaný mikrofon na vyřizování hovorů. Vybírat lze ze šesti různých variant barev za prodejní cenu v přepočtu 869 Kč.
Druhý zástupce Sound 2 Max za cenu okolo 5 810 Kč zaujme dvojicí basových reproduktorů (30 W), středotónovým měničem (30 W) a výškovým reproduktorem (10 W). Kromě vlastního enginu můžete ještě vyladit zvuk pomocí ekvalizéru. Komunikace probíhá nejen přes Bluetooth 5.2 či dvoupásmové Wi-Fi 6.
Výrobce slibuje latenci pouhých 64 ms, navrch přidává technologii Dolby Audio a umožňuje mezi sebou propojit 4 reproduktory. Vedle standardního stříbrného provedení jsou k dispozici tři další sady obsahující čelní panel z kovu, látky, dřeva.
