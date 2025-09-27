Xiaomi představuje dva nové reproduktory

Xiaomi představuje dva nové reproduktory
2025-09-27T22:00:21+02:00
• 27. 9. 2025#Ostatní

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker | Zdroj: Mi

Poslední akce k aktuálním novinkám od společnosti Xiaomi přinesla i dva zajímavé reproduktory s názvem Portable Bluetooth Speaker a Sound 2 Max. Zatímco první jmenovaný bude určený pro co nejširší publikum, tak druhý přírůstek se stává historicky nejvýkonnějším audio produktem z jejich dílny. V každém případě čínský producent u obou zařízení vybral spoustu užitečných funkcí.

Žádná ořezávátka

Model Portable Bluetooth Speaker se chlubí dvěma 40mm měniči a jedním pasivním zářičem. Jednolitou konstrukci ze slitiny hliníku vyplňuje 1 980mAh baterie s maximální 10hodinovou výdrží nebo 4GB interní úložiště, které pojme okolo 750 skladeb. Nechybí funkce Bluetooth 5.4, rychlé párování přes NFC, případně certifikace odolnosti IP66.

Samozřejmostí je možnost spárování až 10 reproduktorů mezi sebou a integrovaný mikrofon na vyřizování hovorů. Vybírat lze ze šesti různých variant barev za prodejní cenu v přepočtu 869 Kč.

xiaomi portable bluetooth speaker 1 2878x1502x xiaomi portable bluetooth speaker 2 1648x1418x xiaomi portable bluetooth speaker 4 2858x1616x

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker | Zdroj: Mi

Druhý zástupce Sound 2 Max za cenu okolo 5 810 Kč zaujme dvojicí basových reproduktorů (30 W), středotónovým měničem (30 W) a výškovým reproduktorem (10 W). Kromě vlastního enginu můžete ještě vyladit zvuk pomocí ekvalizéru. Komunikace probíhá nejen přes Bluetooth 5.2 či dvoupásmové Wi-Fi 6.

Výrobce slibuje latenci pouhých 64 ms, navrch přidává technologii Dolby Audio a umožňuje mezi sebou propojit 4 reproduktory. Vedle standardního stříbrného provedení jsou k dispozici tři další sady obsahující čelní panel z kovu, látky, dřeva.

xiaomi sound 2 max 1 2880x1506x xiaomi sound 2 max 2 2876x1642x

Xiaomi Sound 2 Max | Zdroj: Mi

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, mi.com, mi.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat