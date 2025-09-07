Huawei MatePad Mini je menší tablet se slušnými specifikacemi, ale s vysokou cenou

Huawei MatePad Mini je menší tablet se slušnými specifikacemi, ale s vysokou cenou
2025-09-06T22:06:14+02:00
• 7. 9. 2025#Ostatní

Zdroj: Huawei

Dnes jsme se dočkali dvou novinek od Huawei. V první řadě uvedl na český trh nová sluchátka a také pokračování tri-fold zařízení. Kromě toho zde máme další novinku v podobě tabletu Huawei MatePad Mini.

Malý a šikovný?

V tomto případě se bavíme o 8,8palcovém tabletu s OLED displejem. Zobrazovací panel nabízí vyšší rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a jas až 1800 nitů. Ve vyšších verzích se také nabízí antireflexivní úprava displeje. Jako obvykle Huawei nezmiňuje, jaký byl použit procesor, ale vzhledem k tomu, že Huawei MatePad Mini podporuje 5G, tak se bude jednat o nějakou verzi procesoru Kirin.

800 800 549D49014FD1E0BE64142CCBF32D2B95 800x461x

Zdroj: Huawei

Nechybí stereo a čtečka otisků prstů. Ta je umístěná na boku zařízení. Huawei MatePad Mini podporuje také stylus a zajímavostí je, že je zde i satelitní připojení, ale jen pro posílání zpráv. Huawei se hodně chlubí tenkostí, která je 5,1 mm. Tablet je i lehký, hmotnost je 255 gramů. Tomu ale odpovídá kapacita baterie. 6400 mAh není na tablet nějak moc a některé mobily nabízí daleko větší kapacitu.

Huawei MatePad Mini má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 11 800 Kč bez daně a poplatků. Pochybujeme, že by se v této podobě dostal na evropský trh. Pakliže Huawei MatePad Mini zamíří do Evropy, bude bez připojení k mobilním sítím a bez satelitního připojení. Díky tomu by mohla klesnout i cena.

Specifikace Huawei MatePad Mini

  • displej: 8,8 palců, 2560 x 1600 pixelů, OLED, až 1800 nitů, 120 Hz
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • Harmony OS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů na boku
  • stereo
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB C (3.0, DP1.2),  GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
  • rozměry: 198,59 x 127,27 x 5,1 mm; 255 gramů
  • baterie: 6400 mAh + 66W

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat