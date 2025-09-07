Huawei MatePad Mini je menší tablet se slušnými specifikacemi, ale s vysokou cenou

Zdroj: Huawei
Dnes jsme se dočkali dvou novinek od Huawei. V první řadě uvedl na český trh nová sluchátka a také pokračování tri-fold zařízení. Kromě toho zde máme další novinku v podobě tabletu Huawei MatePad Mini.
Malý a šikovný?
V tomto případě se bavíme o 8,8palcovém tabletu s OLED displejem. Zobrazovací panel nabízí vyšší rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a jas až 1800 nitů. Ve vyšších verzích se také nabízí antireflexivní úprava displeje. Jako obvykle Huawei nezmiňuje, jaký byl použit procesor, ale vzhledem k tomu, že Huawei MatePad Mini podporuje 5G, tak se bude jednat o nějakou verzi procesoru Kirin.
Nechybí stereo a čtečka otisků prstů. Ta je umístěná na boku zařízení. Huawei MatePad Mini podporuje také stylus a zajímavostí je, že je zde i satelitní připojení, ale jen pro posílání zpráv. Huawei se hodně chlubí tenkostí, která je 5,1 mm. Tablet je i lehký, hmotnost je 255 gramů. Tomu ale odpovídá kapacita baterie. 6400 mAh není na tablet nějak moc a některé mobily nabízí daleko větší kapacitu.
Huawei MatePad Mini má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 11 800 Kč bez daně a poplatků. Pochybujeme, že by se v této podobě dostal na evropský trh. Pakliže Huawei MatePad Mini zamíří do Evropy, bude bez připojení k mobilním sítím a bez satelitního připojení. Díky tomu by mohla klesnout i cena.
Specifikace Huawei MatePad Mini
- displej: 8,8 palců, 2560 x 1600 pixelů, OLED, až 1800 nitů, 120 Hz
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Harmony OS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB C (3.0, DP1.2), GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
- rozměry: 198,59 x 127,27 x 5,1 mm; 255 gramů
- baterie: 6400 mAh + 66W
