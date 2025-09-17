Apple chystá další podzimní překvapení. Říjnová keynote je na spadnutí

Zdroj: MacRumors
Zatímco zářijová keynote přinesla nové iPhony, Apple Watch a AirPody, Apple podle všeho zdaleka nekončí. Pokud se podíváme na produktovou roadmapu a historii podzimních premiér, říjen se rýsuje jako další klíčový měsíc. A tentokrát může být opravdu nabitý.
Co si pro nás Apple chystá v říjnu za překvapení?
Zářijová událost bývá u Applu středobodem roku, ale není výjimkou, že ji firma následuje dalšími produktovými oznámeními už v říjnu. Historie to jasně potvrzuje. V roce 2024 Apple představil MacBook Pro, iMac a Mac mini s čipy M4 právě v říjnu. O rok dříve to byly modely s čipy M3. V roce 2022 sice vsadil na tiskové zprávy, ale i tak dorazila například nová Apple TV 4K nebo iPad Pro s čipem M2. Rok 2021 pak přinesl M1 MacBook Pro, AirPods 3 a novou barevnou nabídku HomePodu mini. Apple tedy říjen využívá pravidelně a strategicky.
Letos firma podle všeho opět chystá nové produkty, které by vydání během října plně ospravedlnily. Ať už půjde o velkou keynote, nebo sérii menších online představení ve stylu loňského třídenního uvedení čipů M4, je z čeho vybírat.
Mezi nejčastěji zmiňované produkty patří druhá generace lokalizátoru AirTag. Původní model z roku 2021 si získal oblibu díky své jednoduchosti a spolehlivosti. Pokud Apple přinese vylepšenou verzi s vyšší přesností nebo pokročilejším propojením s ekosystémem iOS, rozhodně si zaslouží pozornost na scéně. Dále se očekává příchod nového iPadu Pro s čipem M5. Společně s ním by mohl Apple představit i druhou generaci headsetu Vision Pro – opět vybavenou právě novým čipem M5. Oba produkty tak Apple pravděpodobně spojí v rámci jedné prezentace zaměřené na výkon a pokročilé uživatelské prostředí.
Apple TV 4K by se mohla dočkat upgradu s čipem A17 Pro a spolu s ní se pravděpodobně objeví i druhá generace HomePodu mini. Tato dvojice produktů by mohla být součástí prezentace zaměřené na chytrou domácnost – tedy koncept Apple Home, který Apple v posledních letech postupně buduje a propojuje s dalšími službami jako Apple Music či HomeKit.
Co se (pravděpodobně) neukáže – a co nás možná ještě překvapí?
Ačkoli se spekuluje o příchodu nového MacBooku Pro s čipem M5 už letos na podzim, poslední zprávy naznačily, že se uvedení přesouvá až na začátek roku 2026. Přesto nelze vyloučit překvapení. V zákulisí se hovoří také o zcela novém, cenově dostupném 12,9palcovém MacBooku s čipem A18 Pro. Pokud by Apple chtěl rozšířit svou nabídku před vánoční sezónou, mohl by tento model odhalit dříve, než se očekává.
Zcela stranou by neměly zůstat ani služby. Apple TV+ má letos v plánu několik silných premiér a Apple Music dostává zásadní aktualizace s příchodem iOS 26. Je tedy možné, že Apple využije příležitosti a připomene i své předplatné Apple One.
Zda Apple zvolí klasickou hodinovou keynote, nebo sáhne po loňském modelu několika kratších online prezentací během října, zatím není jisté. Obě varianty dávají smysl. Pokud však Apple bude chtít podtrhnout význam čipu M5 a zároveň představit inovace v oblasti domácího ekosystému, vše bude pravděpodobně směřovat k jedné ucelené akci. S ohledem na dosavadní strategie je ale možné, že firma zvolí překvapivý a dynamický přístup – a produkty bude odhalovat postupně.
Zdroj: 9to5mac.com
Google asi mění přístup k nahrávání hovorů
