Inovativní topení za volantem: Hcalory HBH2 a TB2S+ redefinují komfort v chladných podmínkách

Vstup na trh inteligentních topných systémů pro automobily, karavany a lodě přináší značka Hcalory, jejíž novinky kladou důraz na efektivitu, bezpečnost a komfort ovládání. Díky exkluzivní spolupráci s platformou Banggood (která zajišťuje globální logistiku i platební řešení) se tyto high-end modely stávají dostupnějšími než kdy dříve.
Hcalory: značka orientovaná na inovaci a výkon
Hcalory se profiluje jako lídr v segmentu kompaktních integrovaných dieselových topení, která přinášejí vyšší efektivitu spalování, inteligentní ovládání přes mobilní aplikaci a adaptaci na různé nadmořské výšky. V tomto ohledu je možné mluvit o technologickém posunu v oblasti parkovacích topení.
Banggood jako distribuční partner
Banggood, známý globální e-commerce portál, poskytuje infrastrukturu pro prodej Hcalory produktů: mezinárodní dopravu, různé platební možnosti, promo nástroje a zákaznickou podporu. Uživatelé tak mají možnost objednat si par-nové topení Hcalory přímo přes Banggood s výhodou jednotné platformy i při mezinárodní expedici.
Čtyři klíčové modely a jejich přednosti
HBH2 (5 L, 8 kW)
Tento model je top modelem segmentu “all-in-one”. Umožňuje automatické spuštění / zastavení, nabízí režimy pro 2 500 m / 5 000 m výšku, ovládání přes Bluetooth, dálkově či LCD a deklaruje spotřební úsporu díky až 28 % vyšší efektivitě spalování.
HBS2 (3,5 L, 8 kW)
Kompletní menší verze pro užší prostory. Stejná výbava, stejné funkce, jen menší palivová nádrž. Výhodná volba pro uživatele s omezeným prostorem uvnitř vozidla.
TB2S / TB2S+ (6 L, 8 kW)
Ve srovnání s předchozím TB2 přináší TB2S+ vylepšený ovládací panel, integrovaný CO alarm s automatickým vypnutím a inteligentní adaptaci na nadmořskou výšku. Spotřeba 0,12–0,36 L/h je výrazně lepší než u starších modelů.
TB-MAX (7,5 L, 8 kW)
Volba pro ty, kteří vyžadují extrémní výdrž: velká nádrž znamená, že zařízení zvládne delší období topení bez nutnosti častého doplňování paliva.
Když topení změní cestování
Díky propojení výkonného komponentu s inteligentním ovládáním (aplikace, dálkově, LCD) mají uživatelé absolutní komfort: od nastavení časovače, přes dálkové spuštění až po automatickou regulaci výkonu podle výšky nadmořské výšky. Hcalory tak přináší uživatelský zážitek na úrovni chytré domácnosti, ale přímo v kabině vozu.
Pro zájemce o spolehlivé a moderní topení do vozidla či karavanu doporučujeme prohlédnout kompletní nabídku Hcalory na Banggood a využít limitovaných slev či promo akcí. Přeměňte mrazivé ráno ve chvíli komfortu, Hcalory vám to umožní.
