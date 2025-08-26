Zpátky do školy: Začněte znovu s doživotní licencí Office 2021 Pro za 769 Kč! Ideální doplněk k Windows 11 Pro (také ve slevě)!

Nenechte začátek nového semestru narušit vaši produktivitu – čas je vzácný. Už nečekejte! Využijte výhodnou nabídku Back-to-School Sale od Godeal24 a vylepšete svůj počítač! Za jednorázovou platbu 31,25 € (cca 769 Kč) získáte doživotní licenci na Microsoft Office 2021 Pro – včetně plnohodnotných aplikací jako Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams a OneNote – pro jedno zařízení.
Získejte Microsoft Office 2021 Professional Plus, nebo Windows 11 za zlomek ceny
Unikátní uživatelské rozhraní s pásy karet (ribbon) v Office 2021 Pro vám umožní snadno přistupovat ke všem funkcím, nástrojům a možnostem přizpůsobení. Práce na složitějších projektech, které vyžadují použití více aplikací současně, tak bude mnohem přehlednější.
S Office 2021 zvládnete:
- Přizpůsobit rozvržení dokumentů podle vlastních potřeb
- Zjednodušit formátování e-mailů a prezentací
- A využívat intuitivní nástroje pro práci i studium
Je to ideální řešení pro profesionály, studenty i každého, kdo potřebuje spolehlivý nástroj pro tvorbu dokumentů a správu dat. A pokud patříte mezi ty, kteří ocení nejnovější funkce, můžete ušetřit 100 € na originálním klíči Office 2024 Home and Business – nyní jen za 139,99 € (cca 3 432 Kč)! Dopřejte si na začátku nového školního roku extra porci profesionálního výkonu – za dostupnou cenu.
Bleskový výprodej! Tato nabídka nebude trvat dlouho!
- Office 2021 Pro Plus klíč – 1 PC – 767,00 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1460,37 Kč (pouze 728,96 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 2006,47 Kč (pouze 663,92 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3190,72 Kč (pouze 638,14 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 558,38 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 2 Keys – 1036,98 Kč (pouze 518,61 Kč /klíč)
- Office 2016 Pro Plus Key – 1 PC – 375,28 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1455,21 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 792,53 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3435,91 Kč
Velká nabídka pouze dnes! Upgradujte hned!
- Win 11 Professional Key – 325,21 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 607,46 Kč (pouze 303,85 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 845,54 Kč (pouze 281,77 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1304,51 Kč (pouze 260,90 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 320,30 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 595,19 Kč (pouze 297,72 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 3 Keys – 835,72 Kč (pouze 278,57 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 5 Keys – 1217,14 Kč (pouze 243,48 Kč /klíč)
- Win 10 Professional Key – 202,49 Kč
- Win 10 Home Key – 200,03 Kč
Nákupem společně ušetříte více! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1037,97 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle -847,75 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1030,60 Kč
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 840,39 Kč
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 563,78 Kč
- Project Professional 2021 – 1 PC – 630,78 Kč
Více MS klíčů se slevou 50 %! (Slevový kód „SGO50“)
- Access Professional 2021 – 1 PC – 548,80 Kč
- Win Server 2025 Standard – 772,89 Kč
- Win Server 2022 Standard – 642,81 Kč
- Win Server 2022 Datacenter – 667,84 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 367,91 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 314,41 Kč
Ideální místo pro podnikání! Čím větší poptávka, tím větší úspory!
- Office 2021 Pro – 50 keys – 34361,60 Kč (pouze 687,23 Kč /klíč)
- Office 2019 Pro – 50 keys – 23316,80 Kč (pouze 466,34 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9817,60 Kč (pouze 196,35 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9547,62 Kč (pouze 186,29 Kč /klíč)
- Win 10 Pro – 50 Keys – 7976,80 Kč (pouze 159,54 Kč /klíč)
- Win 10 Home – 50 Keys – 7350,93 Kč (pouze 147,02 Kč /klíč)
Praktický software pro práci s počítačem
- Ashampoo PDF Pro 4 – 736,07 Kč
- IObit Driver Booster 12 – 434,18 Kč
- Adguard – 3 devices – Lifetime – 803,57 Kč
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 588,81 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –539,72 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 26. 8. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
