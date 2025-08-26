Zpátky do školy: Začněte znovu s doživotní licencí Office 2021 Pro za 769 Kč! Ideální doplněk k Windows 11 Pro (také ve slevě)! KOMERČNÍ ČLÁNEK

Zpátky do školy: Začněte znovu s doživotní licencí Office 2021 Pro za 769 Kč! Ideální doplněk k Windows 11 Pro (také ve slevě)!
2025-08-26T21:00:33+02:00
• 26. 8. 2025#Android #Aplikace

Nenechte začátek nového semestru narušit vaši produktivitu – čas je vzácný. Už nečekejte! Využijte výhodnou nabídku Back-to-School Sale od Godeal24 a vylepšete svůj počítač! Za jednorázovou platbu 31,25 € (cca 769 Kč) získáte doživotní licenci na Microsoft Office 2021 Pro – včetně plnohodnotných aplikací jako Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams a OneNote – pro jedno zařízení.

Získejte Microsoft Office 2021 Professional Plus, nebo Windows 11 za zlomek ceny

Unikátní uživatelské rozhraní s pásy karet (ribbon) v Office 2021 Pro vám umožní snadno přistupovat ke všem funkcím, nástrojům a možnostem přizpůsobení. Práce na složitějších projektech, které vyžadují použití více aplikací současně, tak bude mnohem přehlednější.

S Office 2021 zvládnete:

  • Přizpůsobit rozvržení dokumentů podle vlastních potřeb
  • Zjednodušit formátování e-mailů a prezentací
  • A využívat intuitivní nástroje pro práci i studium

250819 720p gd24 € 1280x720x

Je to ideální řešení pro profesionály, studenty i každého, kdo potřebuje spolehlivý nástroj pro tvorbu dokumentů a správu dat. A pokud patříte mezi ty, kteří ocení nejnovější funkce, můžete ušetřit 100 € na originálním klíči Office 2024 Home and Business – nyní jen za 139,99 € (cca 3 432 Kč)! Dopřejte si na začátku nového školního roku extra porci profesionálního výkonu – za dostupnou cenu.

Bleskový výprodej! Tato nabídka nebude trvat dlouho!

Velká nabídka pouze dnes! Upgradujte hned!

Nákupem společně ušetříte více! (Slevový kód „SGO62“)

Více MS klíčů se slevou 50 %! (Slevový kód „SGO50“) 

Ideální místo pro podnikání! Čím větší poptávka, tím větší úspory!

Praktický software pro práci s počítačem

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 26. 8. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

