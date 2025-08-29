Obchod Play dostává zajímavou vychytávku

2025-08-29T16:00:08+02:00
29. 8. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google si v poslední době hodně pohrával s možnostmi instalování a také stahování aplikací. Dnes již mobily běžně umí stahovat několik aplikací najednou a také jich instalovat vícero naráz. Zde asi hraje hlavní roli výkon zařízení, jelikož ne každé má dostatečnou výbavu na takovou paralelní činnost. I tak očekáváme například správce stahování. Google ale přidává jednu zajímavou funkci.

Obchod Play dostane správce stahování přímo v aplikaci

Po instalaci

Některé aplikace a zejména hry mají větší velikost. Klidně mohou mít i několik GB, takže samotné stažení a instalování může být dlouhé a jednoduše si musíte počkat. Po nainstalování zpravidla umístí ikonu na ploše, což je indikace, že je vše hotovo, samozřejmě je zde ještě notifikace.

Nově se ale nabízí možnost, aby byla aplikace či hra po stažení a nainstalování automaticky otevřena, tedy spuštěna. Jak můžete vidět na snímku obrazovky níže, tak se nabízí jednoduchý přepínač, který se zobrazí poté, co kliknete na instalování.

Screenshot 20250827 072058 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tato možnost je vždy v základu vypnutá a musíte ji automaticky povolit pro konkrétní aplikaci. Nebylo by vhodné, aby se jednalo o nativní chování pro každou instalaci. Novinka by měla být dostupná již nyní na vašem zařízení, případně si musíte chvíli počkat, než dojde k aktivaci u vás.

Zdroj: x.com

