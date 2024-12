Obchod Play dostane správce stahování přímo v aplikaci

Zdroj: Dotekománie

Obchod Play relativně nedávno dostal podstatnou novinku týkající se správce stahování a instalací v Obchodě Play. Dříve bylo instalovat či aktualizovat jednu aplikaci za druhou, ale to zabíralo čas. Vzhledem k tomu, že jsou mobily výkonnější, došlo k rozhodnutí, že se povolí paralelní stahování a instalování. Prvně zde bylo omezení jen na několik souběžných činností, ale i my jsme zaznamenali, že na výkonnějších mobilech je tento limit postavený vysoko. Ale není to vše. Chystá se další novinky.

Správce stahování

Zatím se tedy podařilo objevit přípravy novinky v Obchodě Play. Tedy ještě není aktivní, případně Google bude provádět testování na omezené skupině uživatelů. Jak můžete vidět na obrázku níže, tak v pravém horním rohu je nová ikona s fajfkou a také počítadlem.

Primární funkcí je zobrazení nainstalovaných aplikací, které jste ještě nespustili. Po kliknutí na nové tlačítko se vysune ze spodní strany aplikace okno, kde je seznam nedávno nainstalovaných aplikací s možností spuštění, tedy otevření.

Kromě toho se v tomto seznamu má zobrazovat také seznam aplikací, u kterých aktuálně probíhá stahování nebo instalace. Můžete tak živě sledovat samotných průběh. Výhodou je, že nemusíte jít do konkrétní části aplikace, případně sledovat průběh v notifikacích.

Zdroje: androidheadlines.com, x.com



