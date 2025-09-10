Lenovo uvádí cenově dostupné tablety Yoga Tab a Idea Tab Plus s umělou inteligencí

Zdroj: GSM Arena
Lenovo rozšiřuje své portfolio o dvojici nových tabletů zaměřených na výkon, multimédia a využití umělé inteligence. Novinky nesou názvy Yoga Tab a Idea Tab Plus a zaujmou jak technickými parametry, tak i agresivní cenovou politikou. Co od nich můžete očekávat?
Lenovo uvedlo dva nové tablety
Model Yoga Tab cílí na uživatele, kteří hledají výkonné zařízení v kompaktním a elegantním těle. Tablet je vybaven 11,1palcovým LCD displejem s vysokým rozlišením 3200 × 2000 px, špičkovým jasem až 800 nitů a obnovovací frekvencí 144 Hz, což je ideální pro plynulé scrollování, hraní i sledování videí. Tělo tabletu tvoří unibody konstrukce z kovu, která působí odolně a stylově zároveň. O ozvučení se starají čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos, díky čemuž je Yoga Tab ideální volbou pro multimediální obsah.
Uvnitř tepe výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, doplněný až o 12 GB RAM a 256 GB úložiště. Energii zajišťuje 8 860mAh baterie s podporou rychlého 68W nabíjení. Výrobce uvádí přítomnost přední 13MP kamery a dvou zadních kamer (13 MP + 2 MP). Yoga Tab podporuje stylus Lenovo Tab Pen Pro, dodává se s klávesnicí typu 2v1 a nabídne i integrované AI funkce včetně Perplexity Pro. Hmotnost tabletu činí příjemných 458 gramů a bude k dostání v barvách Luna Grey a Seashell za cenu 549,99 dolarů (zhruba 13 400 Kč).
Druhou novinkou je Idea Tab Plus, cenově dostupnější tablet s důrazem na velký displej a dlouhou výdrž baterie. Nabízí 12,1palcový LCD panel s rozlišením 2560 × 1600 px, obnovovací frekvencí 90 Hz a opět maximálním jasem 800 nitů. Uvnitř se nachází čipset MediaTek Dimensity 6400, který doplňuje 12 GB RAM a 256 GB interní paměti. Baterie má kapacitu 10 200 mAh a podporuje 45W rychlé nabíjení.
Idea Tab Plus má zadní 13MP fotoaparát a přední 8MP kameru, stejně jako podporu stylusů Lenovo Tab Pen a Tab Pen Plus. Nechybí reproduktory s Dolby Atmos a řada funkcí postavených na AI, které usnadní multitasking i kreativní práci. Tablet bude dostupný od října v barevných variantách Luna Grey, Cloud Grey a Seashell, a to za atraktivní cenu 269,99 dolarů (zhruba 6 500 Kč).
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře