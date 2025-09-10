Lenovo uvádí cenově dostupné tablety Yoga Tab a Idea Tab Plus s umělou inteligencí

Lenovo uvádí cenově dostupné tablety Yoga Tab a Idea Tab Plus s umělou inteligencí
2025-09-10T20:00:47+02:00
• 10. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: GSM Arena

Lenovo rozšiřuje své portfolio o dvojici nových tabletů zaměřených na výkon, multimédia a využití umělé inteligence. Novinky nesou názvy Yoga Tab a Idea Tab Plus a zaujmou jak technickými parametry, tak i agresivní cenovou politikou. Co od nich můžete očekávat?

Lenovo uvedlo dva nové tablety

Model Yoga Tab cílí na uživatele, kteří hledají výkonné zařízení v kompaktním a elegantním těle. Tablet je vybaven 11,1palcovým LCD displejem s vysokým rozlišením 3200 × 2000 px, špičkovým jasem až 800 nitů a obnovovací frekvencí 144 Hz, což je ideální pro plynulé scrollování, hraní i sledování videí. Tělo tabletu tvoří unibody konstrukce z kovu, která působí odolně a stylově zároveň. O ozvučení se starají čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos, díky čemuž je Yoga Tab ideální volbou pro multimediální obsah.

lenovo 1 2296x1442x

Zdroj: GSM Arena

Uvnitř tepe výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, doplněný až o 12 GB RAM a 256 GB úložiště. Energii zajišťuje 8 860mAh baterie s podporou rychlého 68W nabíjení. Výrobce uvádí přítomnost přední 13MP kamery a dvou zadních kamer (13 MP + 2 MP). Yoga Tab podporuje stylus Lenovo Tab Pen Pro, dodává se s klávesnicí typu 2v1 a nabídne i integrované AI funkce včetně Perplexity Pro. Hmotnost tabletu činí příjemných 458 gramů a bude k dostání v barvách Luna Grey a Seashell za cenu 549,99 dolarů (zhruba 13 400 Kč).

Druhou novinkou je Idea Tab Plus, cenově dostupnější tablet s důrazem na velký displej a dlouhou výdrž baterie. Nabízí 12,1palcový LCD panel s rozlišením 2560 × 1600 px, obnovovací frekvencí 90 Hz a opět maximálním jasem 800 nitů. Uvnitř se nachází čipset MediaTek Dimensity 6400, který doplňuje 12 GB RAM a 256 GB interní paměti. Baterie má kapacitu 10 200 mAh a podporuje 45W rychlé nabíjení.

lenovo 3 1448x1244x

Idea Tab Plus má zadní 13MP fotoaparát a přední 8MP kameru, stejně jako podporu stylusů Lenovo Tab Pen a Tab Pen Plus. Nechybí reproduktory s Dolby Atmos a řada funkcí postavených na AI, které usnadní multitasking i kreativní práci. Tablet bude dostupný od října v barevných variantách Luna Grey, Cloud Grey a Seashell, a to za atraktivní cenu 269,99 dolarů (zhruba 6 500 Kč).

Zdroj: gsmarena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

