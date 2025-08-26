Vysoké teploty jsou tu. Jak přežít vedro doma? Pomůže stínění, správné větrání i úprava jídelníčku KOMERČNÍ ČLÁNEK

Vysoké teploty jsou tu. Jak přežít vedro doma? Pomůže stínění, správné větrání i úprava jídelníčku
2025-08-26T10:00:25+02:00
• 26. 8. 2025#Ostatní

HP04 Dyson Pure Hot + Cool, living room setting, man/male & child/boy on sofa, product in centre highlighting Blue/Cool airflow with Blue chuff

Letní měsíce přinášejí vysoké teploty, které mohou z interiéru rychle udělat neobyvatelné místo. Podle odborníků ale existuje řada účinných způsobů, jak se doma ochladit bez zbytečného zatížení zdraví i energetického rozpočtu. Pomohou moderní technologie, úprava režimu i malá každodenní opatření.

1. Exteriérové stínění je základ

Nezastíněné okno, zvláště na jižní či západní straně, může propouštět až 88 % slunečního záření. Odborníci doporučují investici do venkovních žaluzií, rolet nebo screenových clon, které jsou účinnější než běžné interiérové stínění.

„Mají schopnost odrazit nebo pohltit takřka veškeré přímé i rozptýlené sluneční záření, které na ně dopadá. Jen malou část cíleně propouští do interiéru, a to díky jemné perforaci. Tok energeticky vydatného slunečního záření tedy screeny zastaví ještě před oknem a okno není přímo ohříváno,“ uvádí Jakub Vaněk ze společnosti ISOTRA, jednoho z předních českých výrobců stínící techniky.

2. Klimatizace s rozvahou

Ačkoliv klimatizace spolehlivě ochladí vzduch, příliš nízké nastavení může způsobit zdravotní komplikace. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 5 °C. Větrák není ideálním řešením – rozproudí horký vzduch i alergeny. Nesmí foukat přímo na tělo, ale spíše napomáhat cirkulaci v místnosti.

3. Čistička vzduchu pro čisté prostředí

Letní vedra mohou zvyšovat koncentraci ozonu v interiéru, který může reagovat s těkavými organickými látkami a zvyšovat množství ultrajemných částic ve vzduchu. Pomoci může čistička vzduchu s HEPA a uhlíkovým filtrem. Důležité je, aby byl celý přístroj plně utěsněn a zvolen podle velikosti místnosti.

Pro větší prostory je vhodná například Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde, která je určena až pro 100 m².

4. Zvlhčovač vzduchu jako doplněk chlazení

Kromě teploty hraje roli i správná vlhkost. Produkty, které kombinují zvlhčování s čištěním a chlazením vzduchu, pomáhají zvyšovat komfort v domácnosti. Model Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde™ zachytí 99,95 % částic o velikosti 0,1 mikronu, ničí formaldehyd a navíc ochlazuje proudem vyčištěného zvlhčeného vzduchu. Přístroj je vhodné umístit mimo průvan a vypnout ostatní zdroje tepla.

5. Omezte větrání v době největšího horka

Mezi 13. a 15. hodinou dosahují teploty maxima. V této době je vhodné větrání omezit nebo úplně zastavit. Pokud je potřeba vyměnit vzduch, doporučuje se krátké, intenzivní větrání – ideálně vytvořením průvanu mezi protilehlými okny.

6. Pitný režim je nezbytný

V horku tělo ztrácí tekutiny rychleji, což může vést k dehydrataci. Důležité je mít stále po ruce láhev s vodou a pravidelně pít, zvláště při fyzické aktivitě.

7. Voda i na talíři

Zvýšit příjem vody lze i skrze potraviny – ideální jsou ty s vysokým obsahem vody, jako například okurka nebo meloun. V teplých oblastech se tradičně konzumují i pikantní jídla, která podporují pocení a následné ochlazení těla. Přidání trochy chilli do jídla může být přirozeným řešením.

8. Vaření raději večer

Domácí spotřebiče mohou teplotu v interiéru dále zvyšovat. Doporučuje se minimalizovat vaření, pečení či žehlení během dne a přesunout tyto činnosti na večerní hodiny. Ideální jsou rychlé pokrmy, saláty nebo venkovní grilování na balkoně či terase.

9. Pomohou i jednoduché obklady

Rychlou úlevu v horku přinášejí chladivé obklady na zápěstí, kotníky nebo šíji. Stačí použít kostky ledu v nepromokavém sáčku nebo gelové polštářky vychlazené v ledničce. Pomoci může i studená koupel nohou.

10. Oblečení vybírejte s rozumem

Syntetické tkaniny v horku fungují jako fólie a brání odpařování potu. Přednost by měly mít přírodní materiály jako bavlna, len nebo merino vlna, která reguluje teplotu a zároveň odvádí vlhkost. Volné a prodyšné oblečení výrazně zvyšuje komfort v letních dnech.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

