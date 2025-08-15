Google Keep konečně dostane třídění poznámek

Google Keep konečně dostane třídění poznámek
2025-08-15T20:00:23+02:00
• 15. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé aplikace a služby mají jednoduchý základ, i tak společnostem mnohdy trvá dlouhou dobu implementují nějakou základní funkcionalitu. To je i případ oblíbené aplikace a služby Keep od Googlu.

Aplikace Google Keep dostává praktické rozšíření jedné funkce

Keep a třídění

Aplikace Keep v tuto chvíli nenabízí možnost třídění poznámek podle nějakého filtru. Na druhou stranu můžete s poznámkami posouvat jako na nějaké tabuli. Stačí na poznámce podržet prst a pak ji posunout kamkoliv. Případně můžete použít vyhledávání jako formu náhrady za nějaký filtr.

Nově se ale chystá možnost třídění, jak můžete vidět na snímcích obrazovek níže. Novinka se ukrývá pod novou ikonou v poli pro vyhledávání. Přes šipky jde nastavit třídění poznámek podle data vytvoření nebo podle data úpravy. Případně je zde možnost „custom“, ale to je individuální třídění, tedy posouváním poznámek.

Google Keep sort Android 2 1080x2424x Google Keep sort Android 1 1080x2424x

Zdroj: 9to5google

Zatím není tato novinka dostupná pro všechny, ale někteří hlásí, že je součástí verze 5.25.312.00.90. Možná se ale jedná o testování a vše bude dostupné s verzí, která je postavena na Material 3 Expressive designu.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

