Google Keep konečně dostane třídění poznámek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé aplikace a služby mají jednoduchý základ, i tak společnostem mnohdy trvá dlouhou dobu implementují nějakou základní funkcionalitu. To je i případ oblíbené aplikace a služby Keep od Googlu.
Aplikace Google Keep dostává praktické rozšíření jedné funkce
Keep a třídění
Aplikace Keep v tuto chvíli nenabízí možnost třídění poznámek podle nějakého filtru. Na druhou stranu můžete s poznámkami posouvat jako na nějaké tabuli. Stačí na poznámce podržet prst a pak ji posunout kamkoliv. Případně můžete použít vyhledávání jako formu náhrady za nějaký filtr.
Nově se ale chystá možnost třídění, jak můžete vidět na snímcích obrazovek níže. Novinka se ukrývá pod novou ikonou v poli pro vyhledávání. Přes šipky jde nastavit třídění poznámek podle data vytvoření nebo podle data úpravy. Případně je zde možnost „custom“, ale to je individuální třídění, tedy posouváním poznámek.
Zatím není tato novinka dostupná pro všechny, ale někteří hlásí, že je součástí verze 5.25.312.00.90. Možná se ale jedná o testování a vše bude dostupné s verzí, která je postavena na Material 3 Expressive designu.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Huawei představil tablety MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře